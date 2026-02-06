Με πτώση έκλεισε την Παρασκευή το Χρηματιστήριο Αθηνών, παρά τα εβδομαδιαία κέρδη 2,05%, με τον Γενικό Δείκτη να υποχωρεί οριακά στις 2.362,35 μονάδες

Με πτώση έκλεισε την Παρασκευή το Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ σε εβδομαδιαία βάση ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε κέρδη 2,05%.

Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε στις 2.362,35 μονάδες με οριακή πτώση μόλις 0,17%. Ο τζίρος διαμορφώθηκε σε αυξημένα επίπεδα, φθάνοντας τα 465,62 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 34,8 εκατ. ευρώ αφορούσαν πακέτα συναλλαγών, με τον όγκο να ανέρχεται στα 53,68 εκατ. τεμάχια. Συνολικά, στο ταμπλό υπερίσχυσαν οι πτωτικές μετοχές, με 79 τίτλους να κλείνουν χαμηλότερα έναντι 47 ανοδικών, σε μια συνεδρίαση που τελικά ανέδειξε την αντοχή της αγοράς παρά τις ακραίες ενδοσυνεδριακές διακυμάνσεις.

Η Metlen μονοπώλησε το ενδιαφέρον στη σημερινή συνεδρίαση μετά την προειδοποίηση για μείωση των EBITDA του 2025 κατά 25%, πραγματοποιώντας τζίρο 126,1 εκατ. ευρώ και κλείνοντας στα 38,50 ευρώ με απώλειες 13,25%.

Ο FTSE της υψηλής κεφαλαιοποίησης παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος στις 6.045,05 μονάδες, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης έκλεισε με απώλειες 0,84% στις 2.834,22 μονάδες.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε στο υψηλό ημέρας των 2.813,33 μονάδων με άνοδο 1,21%. Στις τράπεζες, η Alpha Bank ανέκαμψε εντυπωσιακά από τα χαμηλά των 4,18 ευρώ για να κλείσει στα 4,43 με άνοδο 2,31%, ενώ η Πειραιώς έκλεισε στα 8,85 ευρώ με κέρδη 1,91%. Η Eurobank γύρισε επίσης θετικά, κλείνοντας στα 4,18 ευρώ με άνοδο 1,58%, ενώ η Εθνική Τράπεζα παρέμεινε σε αρνητικό έδαφος με πτώση 0,5%, αν και μακριά από το χαμηλό ημέρας. Εντυπωσιακή ήταν η αντίδραση της Τράπεζας Κύπρου, η οποία από απώλειες άνω του 5% κατέληξε με κέρδη 2,5%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ξεχώρισε ως ο μοναδικός τίτλος που κινήθηκε μόνιμα ανοδικά, κλείνοντας με άνοδο 2,55%, ενώ ισχυρές στηρίξεις στον Γενικό Δείκτη προσέφεραν η Coca Cola και η Motor Oil. Στον αντίποδα, ο όμιλος Βιοχάλκο δέχθηκε πιέσεις, με τη Βιοχάλκο και τη Cenergy να κλείνουν με αξιόλογες απώλειες.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, θετικά κινήθηκαν οι Φουρλής και Trade Estates, ενώ ισχυρή διόρθωση κατέγραψε η Qualco, υπό το βάρος των ανησυχιών για πιθανές επιπτώσεις από την απόφαση του Αρείου Πάγου.