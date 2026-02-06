Ο Guardian απαντά σε 3 ερωτήσεις μετά τις αναφορές για σκιέρ που κάνουν ενέσεις στο πέος για καλύτερα άλματα στο σκι.

Στο κυνήγι ενός χρυσού Ολυμπιακού μεταλλίου οι αθλητές υπομένουν δυσκολίες που στους περισσότερους από τους «κοινούς θνητούς» φαίνονται ακατανόητες. Αλλά θα έφταναν κάποιοι σε σημείο να κάνουν ενέσεις υαλουρονικού οξέος στο πέος τους, προκειμένου να πετύχουν μεγαλύτερα άλματα με σκι;

Αυτό είναι ένα ερώτημα που καλείται να απαντήσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ (WADA), έπειτα από σχετικό δημοσίευμα της Bild, για το λεγόμενο «Penisgate».

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα, αθλητές του άλματος με σκι κάνουν ενέσεις με υαλουρονικό οξύ στο πέος τους. Στόχος να «ξεγελάσουν» το σύστημα των μετρήσεων για τις στολές τους, που υπάρχει προκειμένου να μην έχει κάποιος αεροδυναμικό πλεονέκτημα.

Η WADA απάντησε ότι θα εξετάσει το θέμα, όταν δέχθηκε σχετικές ερωτήσεις σε συνέντευξη Τύπου που έγινε στο Μιλάνο την Πέμπτη, παραμονή της έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών αγώνων 2026.

Μέχρι να αποδειχθεί εάν πράγματι ευσταθούν όσα έγραψε η Bild, ο Guardian επιχειρεί να απαντήσει σε μερικές βασικές ερωτήσεις: γιατί ένας αθλητής του σκι να κάνει ένεση στο πέος, αν είναι ασφαλές και τι σχέση έχει αυτό με την αεροδυναμική.

Τι κάνει στο πέος η ένεση με υαλουρονικό οξύ

Το υαλουρονικό οξύ είναι ένα συνηθισμένο filler που χρησιμοποιείται στην αισθητική χειρουργική. Μεταξύ άλλων οι χρήσεις του περιλαμβάνουν ενέσεις που γίνονται για χειρουργικές επεμβάσεις αύξησης περιφέρειας πέους, εξήγησε στη βρετανική εφημερίδα ο Έρικ Τσανγκ, χειρουργός ουρολόγος.

Η έγχυση υαλουρονικού οξέος θα έκανε το πέος μεγαλύτερο, σε ό,τι αφορά την περίμετρο «αλλά θα χρειαστεί ένεση με μεγάλη ποσότητα», επεσήμανε ο Τσανγκ.

Το υαλουρονικό οξύ έχει προσωρινή επίδραση και χρειάζεται «ανανέωση» κάθε 6 έως 12 μήνες, ανάλογα με την απορρόφηση και τη μετανάστευση των σωματιδίων, συμπλήρωσε.

Πώς το μέγεθος του πέους επηρεάζει το άλμα με σκι

Πριν από την έναρξη της αγωνιστικής σεζόν, ετοιμάζονται οι στολές των αθλητών που κάνουν άλμα με σκι. Οι στολές βασίζονται σε μετρήσεις του σώματός τους- που περιλαμβάνουν και τον καβάλο- οι οποίες γίνονται με 3D σαρωτή που έχει εγκριθεί από την παγκόσμια ομοσπονδία σκι (FIS), παρουσία γιατρού. Κατά τη διαδικασία της μέτρησης οι αθλητές φορούν μόνο το εσώρουχό τους, ενώ υπάρχουν κανονισμοί για τη στάση του σώματος.

Οι κανονισμοί για τις διαστάσεις της στολής είναι αυστηροί, επειδή το μέγεθός της μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στην άντωση, κάτι που επιτρέπει στους αθλητές να κάνουν μεγαλύτερο άλμα, εξηγεί ο Νταν Ντιούερ, αναπληρωτής καθηγητής του πανεπιστημίου Deakin.

Η μεγέθυνση του πέους με υαλουρονικό οξύ θα μπορούσε να δώσει όφελος στον αθλητή κατά τη διαδικασία της μέτρησης. Και αυτό γιατί οι διαστάσεις του σώματος που θα καταγραφούν θα είναι μεγαλύτερες από τις κανονικές, κάτι που θα του επιτρέψει να έχει ελαφρώς μεγαλύτερη στολή. «Και αυτή η ελαφρώς μεγαλύτερη στολή, έχει μεγαλύτερη επιφάνεια, κάτι που με τη σειρά του μπορεί να δημιουργήσει ελαφρώς μεγαλύτερη άντωση», συμπλήρωσε ο καθηγητής.

«Κάθε επιπλέον εκατοστό της στολής μετράει. Αν έχει 5% μεγαλύτερη επιφάνεια, μπορείς να “πετάξεις” πιο μακριά. Φυσικά, αυτό είναι ένα ανταγωνιστικό άθλημα και όλοι είναι στο όριο των κανόνων, γιατί όλοι θέλουν να νικήσουν», δήλωσε ο Σάντρο Περτίλε, διευθυντής αγώνων ανδρών στη FIS.

Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Frontiers διαπίστωσε ότι η αύξηση δύο εκατοστών στην περιφέρεια της στολής μειώνει την αντίσταση κατά 4% και αυξάνει την άντωση κατά 5%. Σύμφωνα με τη μελέτη, μια αλλαγή 2 εκατοστών στις στολές ισοδυναμεί με επιπλέον 5,8 μέτρα στο μήκος του άλματος.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι

Οι ενέσεις υαλουρονικού οξέος στο πέος ενέχουν σημαντικούς κινδύνους, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, προειδοποίησε ο Τσανγκ.

«Η κακή τεχνική ή η λανθασμένη δόση μπορεί να προκαλέσει πόνο στο πέος, παραμόρφωση, λοίμωξη, φλεγμονή, αισθητηριακή αλλαγή και σεξουαλική δυσλειτουργία. Σε σπάνιες περιπτώσεις, η λοίμωξη μπορεί να εξαπλωθεί και να προκαλέσει γάγγραινα και απώλεια του πέους», τονίζει.

