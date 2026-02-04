Πέντε αθλητές θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες Μιλάνο - Κορτίνα 2026, που ξεκινούν την Παρασκευή (6/2).
Σημαιοφόρος της ελληνικής ομάδας στην τελετή έναρξης (6/2) θα είναι ο Αλέξανδρος Γκιννής. Ο 32χρονος έχει κατακτήσει το μοναδικό ελληνικό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση χειμερινών σπορ, το 2023 όταν πήρε τη δεύτερη θέση στην τεχνική κατάβαση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αλπικού Σκι.
Ο Απόστολος Αγγέλης θα κάνει «πρεμιέρα» για την ελληνική ομάδα, καθώς είναι ο πρώτος που θα αγωνιστεί, την Κυριακή (8/2), στα 20 χλμ. (10 Κλασσική Τεχνική + 10 Ελεύθερη Τεχνική).
Είναι ο πιο έμπειρος αθλητής της ελληνικής ομάδας σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες, καθώς αυτή θα είναι η τέταρτη συμμετοχή του, μετά τις διοργανώσεις του 2014, του 2018 και του 2022. Για τις Μαρία Ελένη Τσιόβολου και Νεφέλη Τίτα αυτή θα είναι η δεύτερη συμμετοχή σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες, καθώς έκαναν το ντεμπούτο τους το 2022.
Η ελληνική ομάδα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες 2026
- Αλέξανδρος Γκιννής - Αλπικό Σκι
- Μαρία Ελένη Τσιόβολου - Αλπικό Σκι
- Απόστολος Αγγέλης - Δρόμοι Αντοχής
- Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου - Δρόμοι Αντοχής
- Νεφέλη Τίτα - Δρόμοι Αντοχής
Το πρόγραμμα της ελληνικής ομάδας
Παρασκευή 06/02
Τελετή Έναρξης 21:00
Κυριακή 08/02
Απόστολος Αγγέλης - 10km+10km Σκίαθλον, 13:30 - 14:50, Tesero Cross Country Skiing Stadium
Τρίτη 10/2
Απόστολος Αγγέλης - Σπριντ Δρόμων Αντοχής Κλασσική Τεχνική, 10:15 - 11:45, Tesero Cross Country Skiing Stadium
Απόστολος Αγγέλης - Σπριντ Δρόμων Αντοχής Κλασσική (εφόσον προκριθεί), 12:45 - 14:50, Tesero Cross Country Skiing Stadium
Πέμπτη 12/02
Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου - 10km Ελεύθερη Τεχνική, 14:00 - 15:55, Tesero Cross Country Skiing Stadium
Νεφέλη Τίτα - 10km Ελεύθερη Τεχνική, 14:00 - 15:55, Tesero Cross Country Skiing Stadium
Παρασκευή 13/02
Απόστολος Αγγέλης - 10km Ελεύθερη Τεχνική, 13:00 - 14:55, Tesero Cross Country Skiing Stadium
Κυριακή 15/02
Μαρία Ελένη Τσιόβολου - Γιγαντιαία Τεχνική Κατάβαση Run 1, 11:00 - 13:00, Tofane Alpine Skiing Center
Μαρία Ελένη Τσιόβολου - Γιγαντιαία Τεχνική Κατάβαση Run 2, 14:30 - 16:20, Tofane Alpine Skiing Center
Δευτέρα 16/02
Αλέξανδρος Γκιννής - Τεχνική Κατάβαση Run 1, 11:00 - 13:00, Stelvio Ski Center
Αλέξανδρος Γκιννής - Τεχνική Κατάβαση Run 2, 14:30 - 16:20, Stelvio Ski Center
Τετάρτη 18/02
Μαρία Ελένη Τσιόβολου - Τεχνική Κατάβαση Run 1, 11:00 - 13:00, Tofane Alpine Skiing Center
Μαρία Ελένη Τσιόβολου - Τεχνική Κατάβαση Run 2, 14:30 - 16:20, Tofane Alpine Skiing Center
Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου - Ομαδικό Σπριντ Ελεύθερη Τεχνική, 10:45 - 11:45, Tesero Cross Country Skiing Stadium
Νεφέλη Τίτα - Ομαδικό Σπριντ Ελεύθερη Τεχνική, 10:45 - 11:45, Tesero Cross Country Skiing Stadium
Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου - Ομαδικό Σπριντ Ελεύθερη Τεχνική (εφόσον προκριθεί), 12:45 - 14:15, Tesero Cross Country Skiing Stadium
Νεφέλη Τίτα - Ομαδικό Σπριντ Ελεύθερη Τεχνική (εφόσον προκριθεί), 12:45 - 14:15, Tesero Cross Country Skiing Stadium
Κυριακή 22/02
Τελετή Λήξης 21:00
Τα βιογραφικά των Ελλήνων αθλητών