Την Παρασκευή (6/2) η τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών αγώνων 2026.

Πέντε αθλητές θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες Μιλάνο - Κορτίνα 2026, που ξεκινούν την Παρασκευή (6/2).

Σημαιοφόρος της ελληνικής ομάδας στην τελετή έναρξης (6/2) θα είναι ο Αλέξανδρος Γκιννής. Ο 32χρονος έχει κατακτήσει το μοναδικό ελληνικό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση χειμερινών σπορ, το 2023 όταν πήρε τη δεύτερη θέση στην τεχνική κατάβαση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αλπικού Σκι.

Ο Απόστολος Αγγέλης θα κάνει «πρεμιέρα» για την ελληνική ομάδα, καθώς είναι ο πρώτος που θα αγωνιστεί, την Κυριακή (8/2), στα 20 χλμ. (10 Κλασσική Τεχνική + 10 Ελεύθερη Τεχνική).

Είναι ο πιο έμπειρος αθλητής της ελληνικής ομάδας σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες, καθώς αυτή θα είναι η τέταρτη συμμετοχή του, μετά τις διοργανώσεις του 2014, του 2018 και του 2022. Για τις Μαρία Ελένη Τσιόβολου και Νεφέλη Τίτα αυτή θα είναι η δεύτερη συμμετοχή σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες, καθώς έκαναν το ντεμπούτο τους το 2022.

Η ελληνική ομάδα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες 2026

Αλέξανδρος Γκιννής - Αλπικό Σκι

Μαρία Ελένη Τσιόβολου - Αλπικό Σκι

Απόστολος Αγγέλης - Δρόμοι Αντοχής

Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου - Δρόμοι Αντοχής

Νεφέλη Τίτα - Δρόμοι Αντοχής

Το πρόγραμμα της ελληνικής ομάδας

Παρασκευή 06/02

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τελετή Έναρξης 21:00

Κυριακή 08/02

Απόστολος Αγγέλης - 10km+10km Σκίαθλον, 13:30 - 14:50, Tesero Cross Country Skiing Stadium

Τρίτη 10/2

Απόστολος Αγγέλης - Σπριντ Δρόμων Αντοχής Κλασσική Τεχνική, 10:15 - 11:45, Tesero Cross Country Skiing Stadium

Απόστολος Αγγέλης - Σπριντ Δρόμων Αντοχής Κλασσική (εφόσον προκριθεί), 12:45 - 14:50, Tesero Cross Country Skiing Stadium

Πέμπτη 12/02

Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου - 10km Ελεύθερη Τεχνική, 14:00 - 15:55, Tesero Cross Country Skiing Stadium

Νεφέλη Τίτα - 10km Ελεύθερη Τεχνική, 14:00 - 15:55, Tesero Cross Country Skiing Stadium

Παρασκευή 13/02

Απόστολος Αγγέλης - 10km Ελεύθερη Τεχνική, 13:00 - 14:55, Tesero Cross Country Skiing Stadium

Κυριακή 15/02

Μαρία Ελένη Τσιόβολου - Γιγαντιαία Τεχνική Κατάβαση Run 1, 11:00 - 13:00, Tofane Alpine Skiing Center

Μαρία Ελένη Τσιόβολου - Γιγαντιαία Τεχνική Κατάβαση Run 2, 14:30 - 16:20, Tofane Alpine Skiing Center

Δευτέρα 16/02

Αλέξανδρος Γκιννής - Τεχνική Κατάβαση Run 1, 11:00 - 13:00, Stelvio Ski Center

Αλέξανδρος Γκιννής - Τεχνική Κατάβαση Run 2, 14:30 - 16:20, Stelvio Ski Center

Τετάρτη 18/02

Μαρία Ελένη Τσιόβολου - Τεχνική Κατάβαση Run 1, 11:00 - 13:00, Tofane Alpine Skiing Center

Μαρία Ελένη Τσιόβολου - Τεχνική Κατάβαση Run 2, 14:30 - 16:20, Tofane Alpine Skiing Center

Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου - Ομαδικό Σπριντ Ελεύθερη Τεχνική, 10:45 - 11:45, Tesero Cross Country Skiing Stadium

Νεφέλη Τίτα - Ομαδικό Σπριντ Ελεύθερη Τεχνική, 10:45 - 11:45, Tesero Cross Country Skiing Stadium

Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου - Ομαδικό Σπριντ Ελεύθερη Τεχνική (εφόσον προκριθεί), 12:45 - 14:15, Tesero Cross Country Skiing Stadium

Νεφέλη Τίτα - Ομαδικό Σπριντ Ελεύθερη Τεχνική (εφόσον προκριθεί), 12:45 - 14:15, Tesero Cross Country Skiing Stadium

Κυριακή 22/02

Τελετή Λήξης 21:00

Τα βιογραφικά των Ελλήνων αθλητών