Παπαγαλία αντί για ουσιαστική και σύγχρονη μάθηση - Κριτήριο για να σπουδάσει κάποιος τα λεφτά, που έχει η οικογένειά του!

Τη Δευτέρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη συμπεριέλαβε στην πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση το άρθρο 16 του Συντάγματος ώστε να επιτραπεί η ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα.

Μια ημέρα μετά παρουσιάζει την πρότασή της για το Εθνικό Απολυτήριο, πρόταση που αποτελεί την χαρά των φροντιστηρίων και των ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Το Εθνικό Απολυτήριο που θα αρχίσει να μετράει από την Α΄ Λυκείου, παράλληλα με την συνέχιση των Πανελληνίων Εξετάσεων, δεν θα τσακίσει μόνο τις λαϊκές οικογένειες, που θα ξοδεύουν πολύ περισσότερα στα φροντιστήρια, αλλά και θα ...αναβαθμίσει την παπαγαλία και την αποστήθιση και θα μειώσει την κριτική σκέψη και την ουσιαστική συζήτηση μέσα στις τάξεις. Ότι ακριβώς δηλαδή δεν χρειάζεται η σύγχρονη κοινωνία, ενώ ο ρόλος των εκπαιδευτικών στις τάξεις θα είναι τουλάχιστον άχαρος.

Την ίδια στιγμή, η ένταξη στα δημόσια και τα μη κρατικά (κατ΄ ουσίαν ιδιωτικά) πανεπιστήμια θα είναι διαφορετική και ευνοϊκή για τα μη κρατικά, καθώς στα μη κρατικά θα εισάγεται κάποιος με μικρότερους βαθμούς απ΄ ότι στα δημόσια. Παντού δηλαδή, το κριτήριο, αν έχει η οικογένειά σου να πληρώνει, θα προχωράς πολύ πιο εύκολα τις σπουδές σου. Η χώρα επιχειρείται να γυρίσει ξανά στην εποχή πριν τη δημόσια και δωρεάν παιδεία, που επέτρεψε στα παιδιά κατώτερων οικονομικά στρωμάτων να δείξουν την αξία τους και να κριθούν για τις ικανότητές τους - μέχρι ενός σημείου φυσικά, γιατί πάντα υπήρχαν οι οικονομικοί φραγμοί στη μόρφωση.

Είναι σαφές, πως η κυβέρνηση με το Σχέδιο για το Εθνικό Απολυτήριο δεν προωθεί απλώς τις ιδεοληψίες της και δεν εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Αλλά κατεβάζει και το επίπεδο της μόρφωσης, που μπορεί να παρέχει η εκπαίδευση στη χώρα μας.