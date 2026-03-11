Περισσότεροι από 3.500 μαθητές γνώρισαν στην πράξη την αξία της ανακύκλωσης χάρτινων συσκευασιών και την κυκλική οικονομία.

Η LM Eco, σε συνεργασία με την Πύλη Γνώσης για θέματα Ανακύκλωσης και Κυκλικής Οικονομίας WasteMarket.gr και με την υποστήριξη της Tetra Pak, ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρόγραμμα εκπαίδευσης για την ανακύκλωση σε δημοτικά σχολεία της Αθήνας, με τη συμμετοχή 20 σχολείων και περισσότερων από 3.500 μαθητών.

Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν η ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των παιδιών μέσα από βιωματική μάθηση, διαδραστικές παρουσιάσεις και παιχνίδια. Οι μαθητές ενημερώθηκαν για τη σημασία της ανακύκλωσης και τον ρόλο της στην προστασία των φυσικών πόρων, καθώς και για τις βασικές αρχές της κυκλικής οικονομίας — ενός μοντέλου που στοχεύει στη διατήρηση των υλικών σε κυκλική ροή, μειώνοντας τα απορρίμματα και την κατανάλωση πρώτων υλών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανακυκλωσιμότητα των χάρτινων συσκευασιών τροφίμων Tetra Pak και στον τρόπο με τον οποίο, μέσω της σωστής συλλογής και διαλογής, μπορούν να αποκτήσουν νέα ζωή. Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα προϊόντα που δημιουργούνται από τα υλικά των χρησιμοποιημένων χάρτινων συσκευασιών, μέσα από τη δραστηριότητα της LM Eco.

Η LM Eco, η πρώτη εξειδικευμένη μονάδα ανακύκλωσης χάρτινων συσκευασιών υγρών τροφίμων στην Ελλάδα, που εδρεύει στην Καρδίτσα, διαχωρίζει τα επιμέρους υλικά της συσκευασίας, δημιουργώντας χρήσιμα υλικά. Η χαρτομάζα μετατρέπεται σε πρώτη ύλη για νέα χάρτινα προϊόντα, ενώ τα υπόλοιπα υλικά αξιοποιούνται σε εφαρμογές όπως μονωτικά πάνελ, έπιπλα και κατασκευαστικά υλικά. Με αυτόν τον τρόπο, οι συσκευασίες επανεντάσσονται στον κύκλο της παραγωγής, συμβάλλοντας έμπρακτα στην κυκλική οικονομία.

Στο πλαίσιο της δράσης, κάθε σχολείο έλαβε έναν παγκόσμιο χάρτη κατασκευασμένο από ανακυκλωμένες χάρτινες συσκευασίες, ως απόδειξη ότι οι μικρές καθημερινές πράξεις μπορούν να έχουν παγκόσμιο αντίκτυπο.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη διαρκή δέσμευση της Tetra Pak να συμβάλλει στην ενίσχυση της ανακύκλωσης και της κυκλικότητας των υλικών. Οι χάρτινες συσκευασίες τροφίμων της εταιρείας αποτελούνται κατά περίπου 70% από χαρτί, προερχόμενο από υπεύθυνα διαχειριζόμενα δάση και άλλες ελεγχόμενες πηγές με πιστοποίηση FSC®. Είναι ανακυκλώσιμες και σχεδιάζονται με στόχο τη διαρκή αύξηση του ποσοστού ανανεώσιμων υλικών και τη μείωση της χρήσης PolyAl, χωρίς συμβιβασμούς στην ασφάλεια τροφίμων.

Μέσω συνεργασιών με φορείς ανακύκλωσης και επενδύσεων σε υποδομές συλλογής και διαλογής, η Tetra Pak εργάζεται συστηματικά για την ενίσχυση της ανακύκλωσης των χάρτινων συσκευασιών στην Ελλάδα και διεθνώς, συμβάλλοντας στη μετάβαση προς ένα πιο βιώσιμο σύστημα διαχείρισης πόρων.