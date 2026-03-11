Επένδυση 6 εκατ. ευρώ στην καλλιτεχνική εκπαίδευση με την ενίσχυση των σχολείων με κάμερες, στούντιο, καβαλέτα και σκηνικό εξοπλισμό.

Σε μια σημαντική αναβάθμιση των υποδομών της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης προχωρά το Υπουργείο Παιδείας ενισχύοντας έντεκα Καλλιτεχνικά Σχολεία με σύγχρονο εκπαιδευτικό και καλλιτεχνικό εξοπλισμό.

Η δράση έχει συνολικό προϋπολογισμό 6 εκατομμυρίων ευρώ και υλοποιείται στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου για την περίοδο 2026–2030. Στόχος είναι η ουσιαστική βελτίωση των συνθηκών διδασκαλίας, αλλά και η ενίσχυση των δυνατοτήτων δημιουργικής έκφρασης των μαθητών.

Ο εξοπλισμός που θα αποκτήσουν τα σχολεία καλύπτει όλες τις καλλιτεχνικές κατευθύνσεις που λειτουργούν στα Καλλιτεχνικά Σχολεία. Στον τομέα των Εικαστικών Τεχνών προβλέπεται η προμήθεια καβαλέτων ζωγραφικής, πάγκων και εργαλείων χαρακτικής, τροχών και φούρνων κεραμικής, εργαλείων γλυπτικής αλλά και ψηφιακών μέσων δημιουργίας.

Στον τομέα του Θεάτρου θα διατεθεί σύγχρονος σκηνικός εξοπλισμός, θεατρικός φωτισμός, ηχητικά συστήματα, καθώς και εξοπλισμός για σκηνές, πρόβες και θεατρικά εργαστήρια. Αντίστοιχα, στον τομέα του Κινηματογράφου οι μαθητές θα έχουν στη διάθεσή τους επαγγελματικές κάμερες, φορητούς υπολογιστές, φωτιστικά στούντιο, προτζέκτορες, μικρόφωνα και ολοκληρωμένα συστήματα λήψης και επεξεργασίας εικόνας και βίντεο. Παράλληλα, για τον τομέα του Χορού προβλέπεται η προμήθεια επαγγελματικών δαπέδων χορού, μπαρών μπαλέτου, καθρεφτών διδασκαλίας, ηχητικών συστημάτων και εξοπλισμού για πρόβες.

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη τόνισε ότι η καλλιτεχνική παιδεία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μιας σύγχρονης και ολοκληρωμένης εκπαίδευσης, υπογραμμίζοντας πως με την προμήθεια νέου εξοπλισμού ενισχύεται η ποιότητα των μαθημάτων και παρέχονται στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς τα απαραίτητα εργαλεία για δημιουργία, πειραματισμό και καλλιτεχνική έκφραση.