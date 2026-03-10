Οι φετινές πασχαλινές διακοπές των μαθητών συνοδεύονται από δεκαέξι μέρες με κλειστά σχολεία και διακοπή των μαθημάτων.

Σχεδόν ένας μήνας μας χωρίζει από τον εορτασμό του Πάσχα 2026 που φέτος «πέφτει» νωρίς σε σύγκριση με τις περασμένες χρονιές. Σύμφωνα με το ημερολόγιο την Κυριακή 12 Απριλίου οι απανταχού χριστιανοί θα γιορτάσουν μια από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας. Ανήμερα της Κυριακής του Πάσχα οι πιστοί θα γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού τρεις μέρες μετά τη Σταύρωση και τον θάνατό του.

Πριν τον ερχομό του Χριστού, το Πάσχα ήταν μεγάλη ιουδαϊκή γιορτή, που σήμαινε πέρασμα, σε ανάμνηση της εξόδου των Εβραίων από την Αίγυπτο, και το τέλος της δουλείας από τον Φαραώ. Η φυλή πέρασε από την Ερυθρά Θάλασσα προς τη Γη της Επαγγελίας. Ο Χριστός το τίμησε, ως Ιουδαίος, μέσα από τον Μυστικό Δείπνο, λειτουργώντας ουσιαστικά ως συνδετικός κρίκος μεταξύ του Ιουδαϊσμού και του Χριστιανισμού. Το 325 μ.Χ., η Α' Οικουμενική Σύνοδος αποφάσισε ότι το Πάσχα θα τιμάται από όλους τους χριστιανούς την πρώτη Κυριακή μετά την Πανσέληνο της εαρινής ισημερίας.

Επίσημα η Μεγάλη Εβδομάδα ξεκινά μια μέρα πριν από τη Μεγάλη Δευτέρα, καθότι ο Όρθρος της ψάλλεται το βράδυ της Κυριακής των Βαΐων- και ομοίως συμβαίνει και με τις υπόλοιπες ημέρες. Ο σκοπός της εβδομάδας που προηγείται της Λαμπρής καθώς και των τελετών που έχουν καθιερωθεί κατά τη διάρκειά της είναι οι πιστοί να λάβουν μέρος στο Θείο Δράμα, να συμπορευτούν και να συμπάσχουν με τον Ιησού, μετανιώνοντας ειλικρινά για τις αμαρτίες τους, έτσι ώστε να σωθούν, μέσα από το δρόμο που ο ίδιος χάραξε. Η εβδομάδα αυτή, που καλείται και ως «Εβδομάδα των Παθών», είναι λοιπόν αφιερωμένη στα Άγια Πάθη του Ιησού Χριστού, πριν την Ανάσταση και την Ανάληψή Του και έχει ονομαστεί ως «Μεγάλη», σε ανάμνηση των ιδιαίτερα σημαντικών («Μεγάλων») για την ορθόδοξη πίστη γεγονότων που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκειά της.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfags8h5pndd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το πρόγραμμα των φετινών πασχαλινών διακοπών των μαθητών όλων των τάξεων

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος τα σχολεία θα γιορτάσουν το Πάσχα καθώς τα μαθήματα σε όλες τις τάξεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας θα διακοπούν για 16 μέρες. Ειδικότερα, σύμφωνα με την φετινή εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, η τελευταία ημέρα μαθημάτων πριν από τις διακοπές θα είναι η Παρασκευή 3 Απριλίου. Από εκείνη την ημέρα και μετά, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα απολαύσουν 16 ημέρες ξεκούρασης, καθώς τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά από τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου έως και την Παρασκευή της Ζωοδόχου Πηγής, 17 Απριλίου. Η επιστροφή στα θρανία έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 20 Απριλίου. Μετά το Πάσχα θα απομένουν περίπου δύο μήνες μαθημάτων, μέχρι την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς στις 15 Ιουνίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι σχολικές αργίες και τα δύο τελευταία τριήμερα πριν το καλοκαίρι 2026

Μέχρι να «πέσει» η αυλαία των φετινών σχολικών υποχρεώσεων και να αρχίσουν οι πολυπόθητες καλοκαιρινές διακοπές οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν τις τελευταίες αργίες και τα τριήμερα τα οποία προσφέρουν ξεκούραση και αποχή από τη σχολική καθημερινότητα. Πέραν των πασχαλινών διακοπών υπάρχουν τρεις ακόμη ευκαιρίες για ανάπαυλα από τα μαθήματα.

Η εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου «πέφτει» Τετάρτη. Όπως κάθε χρόνο, η σχολική γιορτή πραγματοποιείται μία ημέρα νωρίτερα, δηλαδή την Τρίτη 24 Μαρτίου, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιούνται κανονικά μαθήματα εκείνη την ημέρα. Η Πρωτομαγιά «πέφτει» Παρασκευή, δημιουργώντας ένα ιδανικό τριήμερο για μαθητές και οικογένειες, καθώς τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά εκείνη την ημέρα. Λίγο πριν την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς, οι μαθητές θα έχουν ένα τελευταίο τριήμερο λόγω της εορτής του Αγίου Πνεύματος, που «πέφτει» τη Δευτέρα 1η Ιουνίου. Η ημέρα αυτή αποτελεί επίσημη αργία για τα σχολεία και δημιουργεί ένα ακόμη καλοκαιρινό διάλειμμα πριν από το τέλος των μαθημάτων. Φυσικά αν ο πολιούχος της περιοχής γιορτάζει από τον Μάρτη έως και τον Ιούνη και ο εορτασμός «πέφτει» σχολική μέρα οι μαθητές κερδίζουν έξτρα αργία και αν η μέρα είναι Δευτέρα ή Παρασκευή τότε ένα εμβόλιμο τριήμερο είναι κάτι παραπάνω από καλοδεχούμενο.