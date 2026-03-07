Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά για 16 ημέρες για τις διακοπές του Πάσχα 2026, τι αλλάζει για τα μαθήματα στα φροντιστήρια.

Το Πάσχα 2026 φέρνει διακοπές «δύο ταχυτήτων» για τους μαθητές, καθώς τα σχολεία και τα φροντιστήρια ακολουθούν διαφορετικό πρόγραμμα διακοπής μαθημάτων για τις πασχαλινές διακοπές. Φέτος το Πάσχα «πέφτει» σχετικά νωρίς, την Κυριακή 12 Απριλίου, γεγονός που επηρεάζει τον σχολικό προγραμματισμό και τον αριθμό των μαθημάτων μέσα στον Απρίλιο.

Κλειστά για 16 μέρες τα σχολεία για το Πάσχα 2026: Όλες οι ημερομηνίες

Όπως είναι προγραμματισμένο, η τελευταία ημέρα μαθημάτων πριν από τις πασχαλινές διακοπές για τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα είναι η Παρασκευή 3 Απριλίου. Από τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου έως και την Παρασκευή της Ζωοδόχου Πηγής, 17 Απριλίου, τα σχολεία –Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια– θα παραμείνουν κλειστά. Οι μαθητές επιστρέφουν στα θρανία καλώς εχόντων των πραγμάτων τη Δευτέρα 20 Απριλίου. Οι πασχαλινές διακοπές διαρκούν συνολικά περίπου 16 ημέρες, δίνοντας στους μαθητές ένα σημαντικό διάστημα ξεκούρασης μέσα στην άνοιξη.

Τι ισχύει για τις πασχαλινές διακοπές σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Την ίδια ώρα, διαφορετικό πρόγραμμα ακολουθούν συνήθως τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις συνεχίζουν τα μαθήματα μέχρι και τη Μεγάλη Εβδομάδα ή σταματούν για μικρότερο χρονικό διάστημα, ανάλογα με το πρόγραμμα προετοιμασίας των μαθητών, ιδιαίτερα όσων ετοιμάζονται για εξετάσεις. Έτσι δημιουργείται ένα διάστημα όπου τα σχολεία έχουν ήδη κλείσει, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις τα φροντιστηριακά μαθήματα συνεχίζονται. Ειδικότερα σύμφωνα με το πρωτόκολλο τα μαθήματα στα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών σταματούν από την Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου μέχρι και την Τρίτη του Πάσχα 14 Απριλίου.

Με την επιστροφή στα θρανία των φροντιστηρίων ειδικά οι μαθητές της Γ Λυκείου συμμετέχουν στα επαναληπτικά διαγωνίσματα στο πλαίσιο προετοιμασίας για τις Πανελλήνιες 2026. Τα διαγωνίσματα προσομοίωσης αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία προετοιμασίας για τους μαθητές που βρίσκονται στην τελική ευθεία προς τις εξετάσεις. Μέσα από αυτά, οι υποψήφιοι έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε συνθήκες που προσεγγίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο την πραγματική διαδικασία των εξετάσεων. Η τήρηση του χρόνου, η αυστηρή επιτήρηση, η μορφή των θεμάτων και η συνολική ατμόσφαιρα δημιουργούν ένα περιβάλλον που βοηθά τους μαθητές να εξοικειωθούν με την πίεση και τις απαιτήσεις της εξέτασης. Οι πασχαλινές διακοπές αποτελούν την τελευταία μεγάλη ανάπαυλα για τους μαθητές πριν από την τελική ευθεία της σχολικής χρονιάς, καθώς μετά την επιστροφή στα θρανία ξεκινά η περίοδος των επαναλήψεων και των τελικών εξετάσεων.

Παρά ταύτα, αρκετά Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών προσαρμόζουν το πρόγραμμα διακοπών τους ώστε να ευθυγραμμιστεί με τα σχολεία, διευκολύνοντας μαθητές και οικογένειες. Οι γονείς καλό είναι να επικοινωνήσουν με τα φροντιστήρια για ενημέρωση σχετικά με το πασχαλινό πρόγραμμα διακοπών.

Πάσχα 2026 και σχολεία: Οι υπόλοιπες αργίες μέχρι τη λήξη των μαθημάτων για καλοκαίρι

Μετά το πέρας και των πασχαλινών διακοπών στο δεύτερο μισό της σχολικής χρονιάς οι μαθητές θα έχουν και ορισμένα ακόμη τριήμερα λόγω αργιών. Συγκεκριμένα, η Πρωτομαγιά «πέφτει» Παρασκευή, δημιουργώντας ένα επιπλέον τριήμερο για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, η εορτή του Αγίου Πνεύματος θα εορταστεί τη Δευτέρα 1 Ιουνίου, προσφέροντας ακόμη ένα τριήμερο διάλειμμα λίγο πριν την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς. Η φετινή σχολική χρονιά θα ολοκληρωθεί στις 15 Ιουνίου όταν και θα κλείσουν τα σχολεία για τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σηματοδοτώντας την έναρξη των καλοκαιρινών διακοπών.