Η Β Στάση του Ακάθιστου Ύμνου (οίκοι Η–Μ) αφηγείται και υμνεί τα γεγονότα από τη Γέννηση του Κυρίου μέχρι την Υπαπαντή.

Η Β' Στάση των Χαιρετισμών ψάλλεται απόψε στους ναούς όλη της χώρας με τους πιστούς να προσέρχονται το απόγευμα στην ενορία τους για να παρακολουθήσουν με σεβασμό την κατανυκτική ακολουθία της Σαρακοστής. Η έναρξη των Χαιρετισμών στους ναούς δεν έχει προκαθορισμένη ώρα. Ωστόσο, όπως κάθε χρόνο, η έναρξη τους προγραμματίζεται μεταξύ 17:00 και 19:00. Για την ακριβή ώρα έναρξη της λειτουργίας στην ενορία σας, θα πρέπει να ενημερωθείτε από τον ιερέα της ενορίας σας.

Ο Ακάθιστος Ύμνος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ύμνους της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αφιερωμένο στη Θεοτόκο και ιδιαίτερα στον Ευαγγελισμό της. Αποτελείται από 24 οίκους, οι οποίοι διακρίνονται σε δύο τύπους: οι περιττοί οίκοι (Α, Γ, Ε…) είναι εκτενείς και περιλαμβάνουν 18 στίχους, όπου οι πρώτοι πέντε αφηγούνται ιστορικά γεγονότα, οι επόμενοι δώδεκα περιέχουν τους Χαιρετισμούς προς τη Θεοτόκο και ο 18ος στίχος αποτελεί το εφύμνιο «Χαίρε νύμφη Ανύμφευτε». Οι άρτιοι οίκοι (Β, Δ, Ζ…) είναι συντομότεροι και περιέχουν πέντε στίχους: τους πέντε στίχους της διήγησης και το εφύμνιο «Αλληλούια». Στους άρτιους οίκους, οι περισσότεροι αναφέρονται στον Χριστό, ενώ μερικοί στη Θεοτόκο.

Οι πρώτοι δώδεκα οίκοι (Α–Μ) αφηγούνται ιστορικά γεγονότα, ακολουθώντας τη διήγηση του Ευαγγελιστή Λουκά: τον Ευαγγελισμό (Α–Δ), την επίσκεψη της Παρθένου στην Ελισάβετ (Ε), τις αμφιβολίες του Ιωσήφ (Ζ), την προσκύνηση των ποιμένων (Η) και των Μάγων (Θ, Ι, Κ), την Υπαπαντή (Μ) και τη φυγή στην Αίγυπτο (Λ), με πηγή το απόκρυφο πρωτευαγγέλιο του Ψευδο-Ματθαίου. Οι τελευταίοι δώδεκα οίκοι (Ν–Ω) είναι θεολογικοί και αναλύουν τη σημασία της Ενανθρώπισης του Κυρίου και τον σκοπό της σωτηρίας των πιστών. Μέσα στον ύμνο περιλαμβάνονται 144 Χαιρετισμοί προς τη Θεοτόκο, που εκφράζουν τον σεβασμό και την τιμή προς τη Μητέρα του Θεού και αποτελούν ποιητική επέκταση του χαιρετισμού του Αρχαγγέλου Γαβριήλ («Χαῖρε Κεχαριτωμένη»). Μέσω των Χαιρετισμών, ο ύμνος αναδεικνύει τη Θεοτόκο ως κεντρικό πρόσωπο της σωτηρίας και τονίζει την πνευματική και θεολογική διάσταση του έργου της στον χριστιανικό κόσμο.

B' Χαιρετισμοί: Παρακολουθήστε LIVE την ακολουθία

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την αποψινή Β΄ Στάση των Χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου LIVE από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πύλης.

{https://www.youtube.com/watch?v=VeQYmUcvLsI}

Ήκουσαν oι ποιμένες,

τών Αγγέλων υμνούντων,

τήν ένσαρκον Χριστού παρουσίαν·

καί δραμόντες ως προς ποιμένα,

θεωρούσι τούτον ως αμνόν άμωμον,

εν γαστρί της Μαρίας βοσκηθέντα,

ήν υμνούντες είπον·

Χαίρε, Αμνού και Ποιμένος Μήτερ,

χαίρε, αυλή λογικών προβάτων.

Χαίρε, αοράτων εχθρών αμυντήριον,

χαίρε, Παραδείσου θυρών ανοικτήριον.

Χαίρε, ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γή,

χαίρε, ότι τα επίγεια συγχορεύει ουρανοίς.

Χαίρε, των Αποστόλων το ασίγητον στόμα,

χαίρε, των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος.

Χαίρε, στερρόν της πίστεως έρεισμα,

χαίρε, λαμπρόν της Χάριτος γνώρισμα.

Χαίρε, δι’ ής εγυμνώθη ο Άδης,

χαίρε, δι’ ής ενεδύθημεν δόξαν.

Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε.

Θεοδρόμον αστέρα,

θεωρήσαντες Μάγοι,

τή τούτου ηκολούθησαν αίγλη·

καί ως λύχνον κρατούντες αυτόν,

δι’ αυτού ηρεύνων κραταιόν Άνακτα,

καί φθάσαντες τον άφθαστον,

εχάρησαν αυτώ βοώντες·

Αλληλούια.

Ίδον παίδες Χαλδαίων,

εν χερσί της Παρθένου,

τόν πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους·

καί Δεσπότην νοούντες αυτόν,

ει και δούλου μορφήν έλαβεν,

έσπευσαν τοις δώροις θεραπεύσαι,

καί βοήσαι τη Ευλογημένη·

Χαίρε, αστέρος αδύτου Μήτηρ,

χαίρε, αυγή μυστικής ημέρας.

Χαίρε, της απάτης την κάμινον σβέσασα,

χαίρε, της Τριάδος τους μύστας φωτίζουσα.

Χαίρε, τύραννον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής,

χαίρε, Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν.

Χαίρε, η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας,

χαίρε, η του βορβόρου ρυομένη των έργων.

Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα,

χαίρε, φλογός παθών απαλλάττουσα.

Χαίρε, πιστών οδηγέ σωφροσύνης,

χαίρε, πασών γενεών ευφροσύνη.

Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε.

Κήρυκες θεοφόροι,

γεγονότες οι Μάγοι,

υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα,

εκτελέσαντές σου τον χρησμόν,

καί κηρύξαντές σε τον Χριστόν άπασιν,

αφέντες τον Ηρώδην ως ληρώδη,

μή ειδότα ψάλλειν·

Αλληλούια.

Λάμψας εν τη Αιγύπτω,

φωτισμόν αληθείας εδίωξας,

τού ψεύδους το σκότος·

τά γάρ είδωλα ταύτης Σωτήρ,

μή ενέγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν,

οι τούτων δε ρυσθέντες,

εβόων προς την Θεοτόκον·

Χαίρε, ανόρθωσις των ανθρώπων,

χαίρε, κατάπτωσις των δαιμόνων.

Χαίρε, την απάτης την πλάνην πατήσασα,

χαίρε, των ειδώλων την δόξαν ελεγξασα.

Χαίρε, θάλασσα ποντίσασα Φαραώ τον νοητόν,

χαίρε, πέτρα η ποτίσασα τους διψώντας την ζωήν.

Χαίρε, πύρινε στύλε οδηγών τους εν σκότει,

χαίρε, σκέπη του κόσμου πλατυτέρα νεφέλης.

Χαίρε, τροφή του μάνα διάδοχε,

χαίρε, τρυφής αγίας διάκονε.

Χαίρε, η γη της επαγγελίας,

χαίρε, εξ ής ρέει μέλι και γάλα.

Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε.

Μέλλοντος Συμεώνος,

τού παρόντος αιώνος,

μεθίστασθαι του απατεώνος,

επεδόθης ως βρέφος αυτώ,

αλλ’ εγνώσθης τούτω και Θεός τέλειος·

διόπερ εξεπλάγη σου την άρρητον σοφίαν,

κράζων·

Αλληλούια.