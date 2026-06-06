Η παρουσιάστρια του Alpha τις τελευταίες ημέρες έχει βρεθεί στο επίκεντρο του τηλεοπτικού ρεπορτάζ.

Με ένα τραγούδι όλο νόημα επέλεξε να ξεκινήσει τη σημερινή της εκπομπή η Ναταλία Γερμανού.

Η παρουσιάστρια του Alpha τις τελευταίες ημέρες έχει βρεθεί στο επίκεντρο του τηλεοπτικού ρεπορτάζ.

Από τη μια, είναι τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για προσθαφαιρέσεις στην ομάδα της τη νέα σεζόν, και από την άλλη εκείνα που θέλουν την εκπομπή της να ρίχνει οριστική αυλαία στις αρχές Ιουλίου και να μην παίρνει το «πράσινο φως» για τη νέα χρονιά.

Η Ναταλία Γερμανού ωστόσο, φαίνεται πως αντιμετωπίζει με ψυχραιμία όλα όσα γράφονται και λέγονται γι’ αυτό και αποφάσισε να διασκεδάσει την κατάσταση ξεκινώντας τη σημερινή της εκπομπή με ένα τραγούδι όλο νόημα.

«Έχω μεγάλη ζήτηση, και γίνεται συζήτηση γύρω από το όνομά μου» της Ζωζώς Σαπουντζάκη, είναι το τραγούδι με το οποίο η Ναταλία Γερμανού επέλεξε να κάνει έναρξη. Μάλιστα η ίδια με χιούμορ σχολίασε, «Είναι διαχρονικά τα τραγούδια αυτά και όλα είναι θέμα αποκλειστικότητας».

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