«Θα σου εξομολογηθώ κάτι το οποίο είναι οικογενειακό μυστικό» είπε η παρουσιάστρια στην εκπομπή της.

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος βρέθηκε καλεσμένος στη Ναταλία Γερμανού και στο «Καλύτερα δε Γίνεται».

Ο γνωστός παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός μίλησε για την προσωπική του ζωή δίπλα στη σύζυγό του. Πατέρας δύο παιδιών και με αρκετές καθημερινές υποχρεώσεις, ο Φάνης Λαμπρόπουλος εξομολογήθηκε πως με τη σύζυγό του, έχουν ακόμα την ίδια σπίθα.

«Είμαστε μαζί κοντά στα 9 χρόνια. Νομίζω έχουμε την ίδια σπίθα. Αν δεν υπήρχε ο έρωτας, δεν θα υπήρχε ο γάμος. Ο έρωτας είναι δημιούργημα του Θεού, ερωτεύεσαι, σε ερωτεύεται και βρίσκεσαι με δυο παιδιά. Εκεί πέρα σου λέει ο Θεός, “θα έρθουν τα παιδιά και θα αρχίσει η πίεση, εκεί τι θα σου κάνω για να μην τρελαθείς τελείως; Θα σου κάνω τα παιδιά σε μικρή ηλικία που είναι και η πιο δύσκολη, να είναι πολύ γλυκά”. Έτσι είσαι σε μια συνεχόμενη ζάλη. Δαρβίνος τώρα όλο αυτό που λέω…» είπε ο Φάνης Λαμπρόπουλος.

Στη συνέχει ο παρουσιαστής τόνισε πως το χιούμορ κρατά ζωντανό τον γάμο του, αφού η σύζυγός του γελά με τις ατάκες του. Αυτή η εξομολόγηση έκανε τη Ναταλία Γερμανού να μιλήσει για τη σχέση που είχαν οι δικοί της γονείς.

«Θα σου εξομολογηθώ κάτι το οποίο είναι οικογενειακό μυστικό, δεν ξέρω αν κάνει τώρα που το βγάζω στη φόρα, μου το εμπνέεις. Ένας από τους λόγους που ο μπαμπάς μου κουβάλαγε μεγάλο παράπονο από τη μάνα μου, την Εριέτα, είναι ότι δεν γελούσε με τα αστεία του. ο Φρέντυ θεωρούσε τον εαυτό του πολύ χιουμορίστα, ατακαδόρο. Πήγαινε σε μια παρέα και πέφτανε όλοι κάτω γελούσαν και η μαμά μου δίπλα δεν γελούσε, της έλεγε: “Αγάπη μου, είπα αστείο”, “Το άκουσα”, απαντούσε εκείνη. Αυτό το έφερε βαρέως ο Φρέντυ πάρα πολύ», είπε η Ναταλία Γερμανού για τον πατέρα της, Φρέντυ Γερμανό.

