Στον δεύτερο ημιτελικό, ο Good Job Nicky ανέβηκε στην σκηνή για να ερμηνεύσει το κομμάτι Dark Side of the Moon.

O Good Job Nicky είναι ανάμεσα στους καλλιτέχνες που πέρασε στον εθνικό τελικό για τη Eurovision 2026.

Ο Χάρης Βαρθακούρης ξέσπασε με αναρτήσεις του στο X, παρακολουθώντας τον δεύτερο ημιτελικό του Sing For Greece για την ανάδειξη του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει στην Eurovision 2026.

Στον δεύτερο ημιτελικό λοιπόν, ο Good Job Nicky ανέβηκε στην σκηνή για να ερμηνεύσει το κομμάτι Dark Side of the Moon, καταφέρνοντας να κερδίσει το «εισιτήριο» για τον τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dge40x5jpom1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ωστόσο, ο Χάρης Βαρθακούρης δεν μπόρεσε να απολαύσει τα 14 υποψήφια τραγούδια, όπως θα ήθελε, λόγω προβλήματος που σύμφωνα με τον ίδιο υπήρχε με τον ήχο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο ίδιος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του με το τεχνικό ζήτημα γράφοντας στο Χ: «Μα δεν μπορούν να μας δώσουν ήχο από την κονσόλα; Είναι σαν να έχει πάει φίλος και με παίρνει από το κινητό του!».

Βέβαια κάποιοι νόμιζαν ότι αναφερόταν στην εμφάνιση του αδελφού του, Good Job Nicky, ή αλλιώς Νικόλα Βαρθακούρη, ωστόσο ο καλλιτέχνης τόνισε πως αναφερόταν στην εμφάνιση της Mikay.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dge60lu1s5yx?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Έγραψα για τον ήχο στο 2ο τραγούδι. Στη σκηνή ήταν η ΜΙΚΑΥ. Ο ήχος, στην πλειοψηφία της βραδιάς, ήταν κακός. Ήταν σαν «από την αίθουσα» και όχι «από την κονσόλα». Σε κάποια τραγούδια η ήχος «βελτιώθηκε» μετά το ρεφρέν ή και αργότερα. Ελάχιστοι είχαν καλό ήχο σε όλο το τραγούδι» ξεκαθάρισε ο Χάρης Βαρθακούρης.