Εντυπωσίασε το κοινό ο ZAF στην σκηνή της Eurovision.

Στο νούμερο έξι ο ZAF, ανέβηκε στη σκηνή του Sing for Greece για να διεκδικήσει τη θέση του στον εθνικό τελικό και στη Eurovision 2026.

Με βαθύ συναίσθημα και ερωτισμό, τραγούδησε το «ASTEIO» με τη χαρακτηριστική χροιά του - άφησε το άγχος του στα καμαρίνια - και εντυπωσίασε με την ερμηνεία του το κοινό και τους τηλεθεατές.

Ντυμένος στα λευκά κέρδισε τα βλέμματα όσο πίσω του έπαιζαν τα σκηνικά σε κόκκινα χρώματα, με τα κατακόκκινα φτερά σχεδόν να «αγκαλιάζουν» την φιγούρα του πάνω στη σκηνή του Sing for Greece.

Το κοινό αποθέωσε τον ZAF και τον καταχειροκρότησε τόσο στην έναρξη όσο και στη λήξη του τραγουδιού.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dge37s2im0d5?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dge366b4nddt?integrationId=40599y14juihe6ly}