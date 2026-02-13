Το «Sing for Greece» άνοιξε την αυλαία με τον Β’ Ημιτελικό για την Eurovision 2026.

Η αυλαία για τον Β' Ημιτελικό της Eurovision 2026 , μόλις άνοιξε για να τους υποδεχτεί 14 υποψηφίους που διεκδικούν το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου.

Απόψε, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, στη σκηνή του «Sing for Greece», θα χαρίσει ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα η Τάμτα, ενώ η Αντιγόνη, θα παρουσιάσει στο κοινό το τραγούδι «Jalla» με το οποίο θα εκπροσωπήσει την Κύπρο, το Μάιο στη Βιέννη.

Η Μπέττυ Μαγγίρα, ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Κατερίνα Βρανά βρίσκονται και σήμερα στο τιμόνι της παρουσίασης και υποδέχτηκαν το κοινό και τους τηλεθεατές σε μια μοναδική εκπομπή με πολλές μουσικές και ξεχωριστές εκπλήξεις.

{https://www.youtube.com/watch?v=WY_2j0UmGn8}

{https://www.youtube.com/watch?v=WY_2j0UmGn8}

{https://www.youtube.com/watch?v=KCuBParQpyM}

Οι 14 διαγωνιζόμενοι άνοιξαν το show, ερμηνεύοντας μερικές από τις πιο διαχρονικές και γνωστές συμμετοχές της Ελλάδας στη Eurovision και αμέσως μετά η Κατερίνα Βρανά, πήρε το λόγο για να υποδεχτεί το κοινό και τους τηλεθεατές στη σημερινή βραδιά.

Τα σγουρά μαλλιά της Κατερίνας Βρανά βρέθηκαν στο επίκεντρο των σχολιασμών, τα Γαλλικά του Γιώργου Καπουτζίδη σχολίασαν από την Μπέττυ Μαγγίρα και εκείνος με τη σειρά του σχολίασε την παρουσία της ίδιας στη Eurovision… χωρίς την αδερφή της, Ματθίλδη Μαγγίρα.

Πρώτος υποψήφιος στη σκηνή ο RIKKI , που με το τραγούδι «ΑΓΑΠΗ», διεκδικεί για δεύτερη φορά το «χρυσό» εισιτήριο για το εθνικό τελικό και την εκπροσώπηση της χώρας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dge2oacr7ma9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο GARVIN με τη σειρά του, ετοιμάστηκε στα παρασκήνια για να βγει στη σκηνή του Sing for Greece και να ερμηνεύσει το τραγούδι «Back in the game». Παρ' όλα αυτά λίγο νωρίτερα, παρέα με τους τρεις κριτές «ζέστε» τη φωνή του για να βγει στη σκηνή. Ο Γιώργος Καπουτζίδης, όμως δεν τον άφησε να φύγει με την κιθάρα του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dge2sdqjqb6h?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο Mikay με το «Labyrinth» ετοιμάστηκε στο καμαρίνι της να βγει στη σκηνή… παρέα είχε τους τρεις κριτές. Η Κατερίνα Βρανά ωστόσο είχε άλλες βλέψεις και ανέλαβε να «βάψει» εκείνη την ερμηνεύτρια.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dge2wkn3sg2h?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στο νούμερο «4», η Μαρίκα , ετοιμάστηκε να βγει στη σκηνή με το τραγούδι «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dge30qsjy57l?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο D3lta , ήρεμος και με αυτοπεποίθηση πήρε την κιθάρα του από τα καμαρίνια και ανέβηκε στη σκηνή για να τραγουδήσει δυνατά το «Mad About it».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dge33hwsqp2h?integrationId=40599y14juihe6ly}

Αμέσως μετά ο ZAF , αφού ξεκουράστηκε στο καμαρίνι του, βγήκε η σκηνή φορώντας ένα λευκό σύνολο για να ερμηνεύσει το τραγούδι «ΑΣΤΕΙΟ», όσο τα σκηνικά πίσω του «έπαιρναν φωτιά».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dge37s2im0d5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η ΚΙΑΝΝΑ ακολούθησε με το «No More Drama», ενώ τη σκυτάλη παραχώρησε στην Stella Kay με που ερμήνευσε το «You Are The Fire».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dge3aaxupv6p?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dge3n6c81f1t?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η TIANORA, 9η σε σειρά ανέλαβε δράση και εμφανίστηκε στη σκηνή όπου και τραγούδησε το «Anatello», ενώ αμέσως μετά η Victoria Anastasia, πήρε μικρόφωνο και ξεκίνησε να ερμηνεύει το «Whatcha Doin To Me».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dge3tj3x7ty1?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dge3ushriju1?integrationId=40599y14juihe6ly}

H BASILICA στη σκηνή του Sing for Greece, ερμήνευσε με κόκκινο φόντο το τραγούδι «Set Everything On Fire».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dge3x24dec3t?integrationId=40599y14juihe6ly}

Αμέσως μετά, στο νούμερο 11, ο Good Job Nicky, έκανε τις δύο παρουσιάστριες να «μαλώσουν» μεταξύ τους για το ντύσιμο, τα γάντια και το καπέλο, ενώ εκείνος ατάραχος, βγήκες στη σκηνή για να ερμηνεύσει το «Dark Side of the Moon».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dge40x5jpom1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι KOZA MOSTRA, παλιοί γνώριμοι του σταθμού, ανέβηκαν στη σκηνή χωρίς τη βοήθεια των τριών παρουσιαστών και τα «έδωσαν όλα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dge44gcmuwax?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το διαγωνιστικό σκέλος του Sing for Greece «έκλεισε» ο leroybroughtflowers, κάνοντας… «SABOTAGE!».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dge48v24l6bl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Λίγο πριν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας η Τάμτα, ανέβηκε στη σκηνή του Sing for Greece για να χαρίσει ένα μουσικό υπερθέαμα στο κοινό και τους τηλεθεατές. Ντυμένη με ένα λευκό, εκκεντρικό φόρεμα, κατάφερε να χαρίσει τη δική της νότα στη βραδιά.

Η Κατερίνα Βρανά ανακοίνωσε τους 7 καλλιτέχνες που κατάφεραν να ξεχωρίσουν και να κερδίσουν τις εντυπώσεις του κοινού. Ο Γιώργος Καπουτζίδης, ανέλαβε να επικοινωνήσει με τους υποψηφίους και να παρουσιάσει τη σειρά που θα εμφανιστούν στον εθνικό τελικό, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με την τυχαία επιλογή των υποψηφίων, στον εθνικό τελικό θα εμφανιστούν:

• Good job Nicky - «Dark Side of the Moon»

• Mikay – «Labyrinth»

• Μαρίκα - «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)»

• D3lta - «Mad About it»

• Leroybroughtflowers - «SABOTAGE!»

• KOZA MOSTRA - «Bulletproof»

• ZAF - «ASTEIO».