Η Μπέσσυ Αργυράκη, σχολίασε τον Α’ Ημιτελικό της Eurovision 2026.

Στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», παραχώρησε δηλώσεις η Μπέσσυ Αργυράκη, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision, αποκαλύπτοντας την επιθυμία της να παραβρεθεί στην κριτική επιτροπή.

Πιο συγκεκριμένα, όταν ρωτήθηκε για την πρώτη βραδιά του Sing for Greece, η ερμηνεύτρια, εξέφρασε την άποψή της: «Ήταν μία πολύ ευχάριστη βραδιά, πάρα πολύ οργανωμένη, με πολύ ωραίες φωνές, πολύ ωραίες παρουσίες, με άριστη τεχνική και σκηνική παρουσία, πολύ καλή και πλούσια για προκριματικά, πιστεύω πως (οι κριτές) επέλεξαν τα καλύτερα τραγούδια».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης μάλιστα, τόνισε πως η εμφάνιση που έχει ξεχωρίσει είναι του Good Job Nicky, ωστόσο τόνισε: «Ας διαλέξουν το καλύτερο τραγούδι, αυτό που θέλει ο πιο πολύς κόσμος και ας προχωρήσουμε σε μία πολύ καλή σειρά και σε μία πολύ αξιοπρεπή εμφάνιση!».

Σε ερώτηση σχετικά με τους τρεις παρουσιαστές, τη Μπέττυ Μαγγίρα, τον Γιώργο Καπουτζίδη και την Κατερίνα Βρανά, η Μπέσσυ Αργυράκη τόνισε:

«Ήταν μία πολύ συγκινητική στιγμή όταν την είδα στην σκηνή (την Κατερίνα Βρανά). Οι παρουσιαστές ήταν καταπληκτικοί, και γενικά ήταν τόσο οργανωμένο όλο για κάθε τραγούδι, το βρήκα πάρα πολύ ευρηματικό και όλο αυτό με έκανε να μην αφήσω την τηλεόραση από την αρχή έως το τέλος της μετάδοσης».

Κλείνοντας, εξέφρασε την επιθυμία της να είναι μέλος στην κριτική επιτροπή της Eurovision: «Θα ήθελα πολύ να είμαι στην κριτική επιτροπή, ίσως του χρόνου. Πιστεύω ότι η Eurovision τώρα είναι σε πάρα πολύ καλή φάση, πέρασε τα κάτω της, τότε που δίναμε πιο πολύ σημασία στα οπτικοακουστικά μέσα, ενώ τώρα επιστρέψαμε με φωνάρες, που είναι και το κύριο στοιχείο ενός διαγωνισμού».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgdpr7ri0jb5?integrationId=40599y14juihe6ly}