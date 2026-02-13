Ο Κωνσταντίνος Παντελίδης, μίλησε για την απώλεια του αδερφού του, Παντελή.

Δέκα χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την πρόωρη απώλεια του Παντελή Παντελίδη, που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα τον Φεβρουάριου του 2016. Ο αδερφός του, Κωνσταντίνος Παντελίδης, καλεσμένος στην εκπομπή «Spill The Tea» του Mad TV παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη για την ζωή του ύστερα από το θάνατο του αδερφού του.

Ο ερμηνευτής, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο τραγούδι που κυκλοφόρησε πρόσφατα σε στίχους και μουσική του Παντελή Παντελίδη, αποκαλύπτοντας πως πολλά από τα τραγούδια του αδερφού του είναι ακόμη αδημοσίευτα.

Ο νεαρός καλλιτέχνης μιλώντας για την οικογένειά του αποκάλυψε: «Και ο Παντελής και ο πατέρας μου δεν έχουν φύγει ποτέ από την καθημερινότητά μας σαν οικογένεια. Με αυτούς ξυπνάμε, με αυτούς κοιμόμαστε. Σε πολλές αποφάσεις, που έχω ερωτήματα για το ποιον δρόμο θα διαλέξω, τους συμβουλεύομαι και μιλάω μαζί τους».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgdro02kj0cp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σε άλλο σημείο μάλιστα, ο Κωνσταντίνος Παντελίδης εξήγησε, πως έπειτα από την απώλεια του αδερφού του, δεν του ήταν εύκολο να ακούει τη μουσική του: «Τον πρώτο καιρό τον άκουγα και στενοχωριόμουν. Μετά ζητάς να τον ακούσεις γιατί σου λείπει παραπάνω. Δεν ισχύει ότι σου λείπει λιγότερο».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgdrlmbiuamx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τέλος, απάντησε στα ερωτήματα του δημοσιογράφου, αναφορικά με το αν τον επηρεάζει η σύγκριση με τον αδερφό του: «Ο αδερφός μου είναι κάτι μαγικό, αλλά μας βλέπουν σαν δύο τραγουδιστές και δεν μπορούν να καταλάβουν την πραγματική σχέση μεταξύ αδερφών. Δεν είμαι η συνέχεια του Παντελή, παρόλα αυτά είναι το είδωλό μου. Δεν πάω να κάνω τη συνέχειά του. Ήταν αυτός που ήταν. Εγώ κάνω αυτό που αγαπάω και θα είναι χαρά μου να με αγκαλιάσει ο κόσμος».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgdrrrljc321?integrationId=40599y14juihe6ly}