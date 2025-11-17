Τι αποκάλυψε ο παρουσιαστής για τα χρήματα που έχασε ο τραγουδιστής στον τζόγο εκείνο το βράδυ.

Νέα διάσταση παίρνουν οι συζητήσεις γύρω από τις τελευταίες ώρες του Παντελή Παντελίδη, μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Σπύρου Μαρτίκα. Ο φαρμακοποιός υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής υπήρξε θύμα της εγκληματικής οργάνωσης που έταζε επενδύσεις, αναφέροντας μάλιστα πως το βράδυ πριν από το δυστύχημα έχασε 250.000 ευρώ σε «στημένο» τραπέζι χαρτιών.

Ωστόσο, ο Γιώργος Λιάγκας θέλησε να δώσει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα, μεταφέροντας δικές του πληροφορίες σχετικά με το τι πραγματικά συνέβη. Όπως ανέφερε στην εκπομπή του, είναι αλήθεια ότι ο Παντελής Παντελίδης συμμετείχε εκείνο το βράδυ σε παιχνίδι χαρτιών σε σπίτι στα Νότια Προάστια, όπου –σύμφωνα με καταγγελίες– λειτουργούσε παράνομη λέσχη.

Ο παρουσιαστής, ωστόσο, διευκρίνισε πως το ποσό που έχασε ο τραγουδιστής ήταν πολύ μικρότερο από αυτό που ανέφερε ο Σπύρος Μαρτίκας: «Το συγκεκριμένο βράδυ, όντως ο Παντελής είχε συμμετάσχει σε τέτοιο τραπέζι. Το ποσό, όμως, απέχει πολύ από τα 250.000 ευρώ. Από τις πληροφορίες που έχω, είναι περίπου στο 1/10 – γύρω στις 20.000 με 25.000 ευρώ», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της η οικογένεια του Παντελή Πεντελίδη έχει μέχρι στιγμής επιλέξει να μην προβεί σε δημόσιο σχολιασμό, τονίζοντας στο Πρωινό Σαββατοκύριακο του Ant1, ότι δεν έχει επίσημη ενημέρωση για τις καταγγελίες και επιθυμεί πρώτα να λάβει σαφή εικόνα πριν αποφασίσει πώς θα κινηθεί.

