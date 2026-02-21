Αρχηγικό μέλος, ήταν 40χρονος αλλοδαπός αλβανικής καταγωγής, ο οποίος είχε τον γενικό σχεδιασμό και τον πλήρη συντονισμό των μελών.

Για διακίνηση τουλάχιστον επτά κιλών κοκαΐνης από την οποία επήλθε κέρδος άνω των 700.000 ευρώ, κατηγορούνται σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, οι πέντε συλληφθέντες στη Ρόδο και οι οποίοι αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες για τις οποίες θα απολογηθούν την ερχόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του rodiaki,gr, πρόκειται για τρεις αλλοδαπούς αλβανικής καταγωγής ηλικίας 40,46 και 37 ετών, έναν Έλληνα στρατιωτικό ηλικίας 42 ετών και έναν Έλληνα ιδιώτη ηλικίας 34 ετών. Στη δικογραφία εμπλέκονται άλλα 20 άτομα από τα οποία τα τέσσερα είναι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης (τα δύο έγκλειστα σε Κατάστημα Κράτησης). Παράλληλα, οι Αδιάφθοροι της ΕΛ.ΑΣ. έχουν σχηματίσει και μία δεύτερη δικογραφία στην οποία κατηγορούνται δύο αστυνομικοί που υπηρετούν στο νησί μας και μία ιδιώτης οι οποίοι κατηγορούνται για τα (κατά περίπτωση) αδικήματα της τοκογλυφίας, απάτης, συνέργειας σε απάτη, η οποία υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη δικογραφία, η διερεύνηση της υπόθεσης για τα ναρκωτικά από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας ξεκίνησε μετά από ανώνυμη καταγγελία που τους έγινε στις 26 Μαΐου 2025, σύμφωνα με την οποία ο ένας εκ των αστυνομικών, ηλικίας 38 ετών, φέρονταν να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και συγκεκριμένα κοκαΐνης, την οποία φέρονταν να προμηθεύονταν μέσω πλοίου που έρχονταν στο νησί της Ρόδου. Ο 38χρονος αστυνομικός, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία φέρονταν να προέβαινε σε παράνομη νομιμοποίηση εσόδων από την εγκληματική δραστηριότητα, μέσω αγοράς ακινήτων αλλά και μέσω εταιρείας ενοικιαζομένων οχημάτων η οποία ήταν ιδιοκτησίας τού εν λόγο αστυνομικού και του 42χρονου συναδέλφου του.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, διαπιστώθηκε η ύπαρξη ιεραρχικά δομημένης εγκληματικής οργάνωσης και επιχειρησιακής ομάδας διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, στην οποία ωστόσο δεν ανέκυψε εμπλοκή των δύο αστυνομικών.

Οι ρόλοι των μελών της οργάνωσης και οι κωδικές ονομασίες

Ειδικότερα, έπειτα από εμπεριστατωμένη και πολύμηνη έρευνα, προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης, έχοντας μεταξύ τους ιεραρχική διάρθρωση και διακριτούς ρόλους, καθώς και διαρκή δράση, δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, μέσω ακτοπλοϊκών δρομολογίων από τον Πειραιά προς τη Ρόδο, τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2025.

Πιο αναλυτικά, ως προς τον τρόπο δράσης του:

εξασφάλιζε τις απαραίτητες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών από την Αττική,

οργάνωνε τη μεταφορά τους μέσω πλοίων από τον Πειραιά προς τη Ρόδο,

έδινε εντολές σε έτερα μέλη για την παραλαβή, μεταφορά και ασφαλή παράδοση των ποσοτήτων,

παραλάμβανε και ο ίδιος ναρκωτικές ουσίες στη Ρόδο, τις αποθήκευε, τις διαμοίραζε σε επιμέρους ποσότητες και τις διένειμε στους διακινητές,

επικοινωνούσε με 32χρονη και 24χρονη πριν και μετά τα επίμαχα δρομολόγια σχετικά με την παραλαβή ναρκωτικών ουσιών και στη συνέχεια την παράδοσή τους στον ίδιο.

Τα υπόλοιπα μέλη, μεταξύ των οποίων και εν ο ενεργεία 42χρονος στρατιωτικός, δραστηριοποιούνταν στην –κατά περίπτωση- προμήθεια, αποθήκευση, απόκρυψη και περαιτέρω διακίνηση ναρκωτικών, φροντίζοντας σε κάθε περίπτωση να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας τόσο κατά τις επικοινωνίες τους όσο και κατά τις μετακινήσεις τους.

Ενδεικτικά, αποκαλούσαν τα ναρκωτικά, «Λουλούδια», «Αρβιλάκια χακί», «Καφές» «Γουρουνάκια», «κουβάς», «πλαστικό Νερό», «Αφρός», «Χρώμα μήλο» ενώ όσον αφορά την ποσότητα χρησιμοποιούσαν λέξεις όπως «Ψωμί/Ψωμιά», «Λίτρο /μισό λίτρο» και «σάπο» (αναγραμματισμός της λέξης «πόσα»).

Οι μεταφορές κοκαΐνης με το πλοίο και οι συλλήψεις

Κατά τη διερεύνησης της αρχικής καταγγελίας από τους Αδιάφθορους της ΕΛ.ΑΣ. αναφορικά με την μεταφορά στη Ρόδο των ναρκωτικών διαπιστώθηκαν δύο υποθέσεις που είχαν εξιχνιαστεί τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2025 και έφεραν παρόμοια χαρακτηριστικά.

Συγκεκριμένα, στις 13 Μαΐου 2025 στις 9.30 το πρωί συνελήφθη 32χρονη Ελληνίδα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου στο λιμάνι της Ρόδου και λίγα λεπτά αφότου είχε αποβιβαστεί από το πλοίο που είχε καταπλεύσει προερχόμενο από τον Πειραιά.

Μόλις οι αστυνομικοί την εντόπισαν της ζήτησαν να την ελέγξουν και τότε βρήκαν μέσα στο σακίδιο πλάτης που κουβαλούσε η 32χρονη, δύο συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνης συνολικού βάρους 2.240 γραμμαρίων!

Σύμφωνα με πληροφορίες εξεταζόμενη προανακριτικά η 32χρονη είχε αποδεχτεί την πράξη της μεταφοράς των ναρκωτικών, την οποία μάλιστα είχε δηλώσει πως δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει αλλά το είχε επαναλάβει άλλες τέσσερις φορές.

Η 32χρονη μετά την απολογία της κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη και βρίσκεται στη φυλακή.

Η δεύτερη υπόθεση αφορά τη σύλληψη 24χρονης αλλοδαπής αλβανικής καταγωγής, στις 15 Ιουνίου 2025, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου και πάλι, λίγη ώρα αφότου είχε αφιχθεί με πλοίο της γραμμής από τον Πειραιά.

Η 24χρονη είχε βρεθεί να κατέχει:

Κοκαΐνη βάρους 2 κιλών και 248 γραμμαρίων

Πλαστό δελτίο ταυτότητας

Ακτοπλοϊκό εισιτήριο

Κινητό τηλέφωνο

Σε έρευνα που ακολούθησε στην κατοικία της είχαν βρεθεί:

πυροβόλο όπλο (πιστόλι)

49 φυσίγγια

1.800 ευρώ.

Επίσης, η ίδια κατά τον έλεγχο που της είχε γίνει μόλις είχε βγει από το πλοίο, επέδειξε πλαστή αστυνομική ταυτότητα στους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των διωκτικών Αρχών και σε αυτή την περίπτωση έχουμε κατ’ επανάληψη μεταφορά ναρκωτικών ουσιών προς το νησί μας από τη αλλοδαπή κοπέλα.

Ειδικότερα, η 24χρονη φέρεται να έχει μεταβεί ακτοπλοϊκώς στον Πειραιά και να επιστρέφει την επόμενη μέρα στη Ρόδο (όπως φέρεται να έκανε και τη φορά της σύλληψης της) άλλες τουλάχιστον πέντε φορές, μέσα στο 2025!

Βάση της δικογραφίας, τα ταξίδια της αλλοδαπής συλληφθείσας είχαν γίνει στις 16 Ιανουαρίου 2025 για Πειραιά και επιστροφή στο νησί μας την επόμενη, στις 11 Φεβρουαρίου 2025 για Πειραιά και επιστροφή στις 12 του ίδιου μήνα στη Ρόδο, στις 20 Φεβρουαρίου έφυγε και πάλι για Πειραιά και την επόμενη επέστρεψε Ρόδο, στις 17 Απριλίου 2025 έκανε το ίδιο ταξίδι προς Πειραιά και στις 18 Απριλίου επιστροφή προς Ρόδου και τέλος στις 7 Μαΐου ταξίδεψε ακτοπλοϊκώς στον Πειραιά και στις 8 Μαΐου επέστρεψε και πάλι στη Ρόδο.

Υπεράνω υποψίας

Σύμφωνα πάντα με τις έρευνες που έχουν γίνει από τους αστυνομικούς της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, μετά τις συλλήψεις των δύο γυναικών (της 32χρονης Ελληνίδας και της 24χρονης αλβανικής καταγωγής), η δράση της εγκληματικής οργάνωσης διακόπηκε προσωρινά. Η εν λόγω διακοπή, όπως προέκυψε, αποτελούσε στρατηγική κίνηση αυτοπροστασίας των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, ωστόσο ο 40χρονος φερόμενος ως αρχηγός, με την πάροδο μικρού χρονικού διαστήματος, φέρεται να ξεκίνησε τη διαδικασία ανασύνταξης, με την αναζήτηση νέων μελών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τους αστυνομικούς, κάποια από τα μέλη, εκμεταλλευόμενα το ότι είχαν καθαρό ποινικό παρελθόν, κινούνταν χωρίς να γίνεται αντιληπτή η παράνομη δραστηριότητά τους, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της εγκληματικής οργάνωσης.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της 32χρονης, στο πρόσωπο της οποίας ο 40χρονος φερόμενος ως αρχηγός έδειχνε απόλυτη εμπιστοσύνη, αναγνωρίζοντας την πολυετή εμπειρία της στη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών, πράγμα που φέρεται να ασκούσε επί έξι έτη χωρίς να έχει απασχολήσει τις Αρχές.

Από τη συνολική έρευνα, εξακριβώθηκε ότι η εγκληματική οργάνωση φέρεται να έχει διακινήσει τουλάχιστον επτά κιλά κοκαΐνης, εκτιμώμενης αξίας πώλησης άνω των 700.000 ευρώ.

Η άρση απορρήτου και οι ποσότητες κοκαΐνης

Για την καλύτερη διερεύνηση της υπόθεσης οι Αδιάφθοροι της ΕΛ.ΑΣ. προχώρησαν σε άρση των τηλεφωνικών συνδέσεων των εμπλεκομένων αλλά και παρακολουθήσεις από τις οποίες και προέκυψαν σημαντικά στοιχεία για τον τρόπο δράσης τους που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία.

Έτσι, η δραστηριότητα τους φέρεται να ξεκινάει τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2025 αποτελώντας βασική πηγή και για κάποια από τα μέλη μοναδική πηγή εσόδων. Τα μέλη της οργάνωσης συνδέονταν με στενές σχέσεις και κατά τις τηλεφωνικές τους συνομιλίες, ήταν ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς σπάνια ανέφεραν ευθέως το είδος ναρκωτικής ουσίας που επιθυμούσαν να προμηθευτούν και να διακινήσουν, αποφεύγοντας παράλληλα να αναφέρουν τις εκάστοτε ποσότητες και τα χρηματικά αντίτιμα. Επίσης απέφευγαν τις μεταξύ τους συνομιλίες, ενώ στις επικοινωνίες τους με τους «πελάτες» της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν συνθηματικά για να προσδιορίσουν το είδος και την ποσότητα των ναρκωτικών ουσιών καθώς επίσης έκαναν χρήση διαφόρων εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης για λόγους ασφαλείας.

Από τη συνολική έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι η εγκληματική οργάνωση διακίνησε ποσότητα κοκαΐνης συνολικού βάρους τουλάχιστον επτά κιλών με εκτιμώμενη αξία πώλησης αυτής, να υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των 700.000 ευρώ.

Μάλιστα γίνεται αναφορά, πως ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, έχει αναφερθεί (σε συνομιλία) στη τιμή αγοράς ανά κιλό κοκαΐνης που προμηθεύτηκε, λέγοντας ότι πλήρωσε 100.000 ευρώ για τέσσερα κιλά κοκαΐνης!

Οι συλληφθέντες και οι ρόλοι τους στην οργάνωση

Σύμφωνα πάντα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί ο κάθε εμπλεκόμενος είχε συγκεκριμένο ρόλο και ειδικότερα, ο 40χρονος αλλοδαπός αλβανικής καταγωγής φέρεται ως ο αρχηγός που είχε επιφορτιστεί με το γενικότερο επιχειρησιακό σχεδιασμό, εξασφαλίζοντας τα απαραίτητα μέσα και τις υποδομές για την παραλαβή, αποθήκευση, διαμοιρασμό αλλά και παράδοση των ουσιών στα λοιπά μέλη για τη διακίνηση τους. Ο 40χρονος αλλοδαπός έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για παρόμοιες υποθέσεις, ενώ δεν εργάζεται.

Βασικό μέλος της οργάνωσης φέρεται και ο 46χρονος επίσης Αλβανός, ως μάλιστα ένας από τους βασικότερους διακινητές, ο οποίος είτε τα διακινούσε μόνος του είτε προμήθευε – σε ορισμένες περιπτώσεις- ναρκωτικά στον 34χρονο Έλληνα συγκατηγορούμενό του.

Παρόμοιο ρόλο, δηλαδή ενός εκ των βασικών διακινητών είχε και ο 37χρονο αλλοδαπός αλβανικής καταγωγής ο οποίος έχει απασχολήσει τις διωκτικές αρχές της περιοχής μας για το ίδιο αδίκημα. Ο 37χρονος φέρεται επίσης ότι ακόμη και το χρονικό διάστημα που η οργάνωση είχε σταματήσει τη δράση της, εκείνος φέρεται να είχε προμηθευτεί ποσότητες ναρκωτικών για διακίνηση έως ότου και πάλι ο 40χρονος ξεκινούσε να τον προμηθεύει.

Ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης και διακινητής φέρεται να είναι και ο 42χρονος στρατιωτικός, ο οποίος ενημέρωνε απευθείας τον 40χρονο φερόμενο αρχηγό για τη διακίνηση ναρκωτικών.

Ο 42χρονος εργαζόταν ως στρατιωτικός στο νησί της Ρόδου και ουδέποτε είχε απασχολήσει τις διωκτικές αρχές, ενώ από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε η συμμετοχή του σε τυχερά παιχνίδια (πόκερ, ρουλέτα κ.α.) όπου ξόδευε υπέρογκα ποσά τα οποία δεν δικαιολογούνταν από την εργασία του.

Τέλος, μέλος της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να ήταν και ο 34χρονος Έλληνας, ο οποίος είχε άμεση επαφή και επικοινωνία με τον 46χρονο Αλβανό συγκατηγορούμενΌ του από τον οποίο και φέρεται να ελάμβανε εντολές για την προμήθεια, αποθήκευση και απόκρυψη των ναρκωτικών ουσιών. Και ο 34χρονος ήταν άτομο που ουδέποτε είχε απασχολήσει τις διωκτικές αρχές.

Η «έφοδος» οι συλλήψεις και παραπομπή στη δικαιοσύνη

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου 2026, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία συνελήφθησαν τα πέντε μέλη, ενώ για την υπόθεση κατηγορούνται ακόμη 20 άτομα, από τα οποία τα τέσσερα είναι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης (τα δύο έγκλειστα σε Κατάστημα Κράτησης).

Συνολικά, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

327.395 ευρώ,

ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μεικτού βάρους 1.608,34-γραμμαρίων,

κοκαΐνη, συνολικού μεικτού βάρους 27,23 γραμμαρίων,

4 ζυγαριές ακριβείας,

κινητά τηλέφωνα και ατζέντες με χειρόγραφες σημειώσεις.

Οι πέντε συλληφθέντες συνοδευόμενοι από τους δικηγόρους τους κ.κ. Δήμο Μουτάφη, Στέλιο Αλεξανδρή, Άκη Δημητριάδη και Ειρήνη Χατζηαντωνίου, βρέθηκαν προχθές το μεσημέρι στα δικαστήρια της Ρόδου όπου και τους ασκήθηκαν οι ποινικές διώξεις για:

Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Οι συλληφθέντες ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες του για την προσεχή Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου και την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου και μέχρι τότε η κράτησή τους συνεχίζεται.