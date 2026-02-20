Οι μαθητές δεν χάνουν ευκαιρία να ξεκουραστούν από τα μαθήματα για αυτό και οι σχολικές αργίες είναι πάντα στο μυαλό τους.

Οι μαθητές θα απολαύσουν δεόντως το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας που παραδοσιακά συνοδεύεται από κλειστά σχολεία και ανάπαυλα από τις σχολικές και εξωσχολικές υποχρεώσεις. Μικροί και μεγάλοι ανήμερα Καθαράς Δευτέρας θα τήρουν το έθιμο και θα πετάξουν χαρταετό που συμβολίζει την πνευματική ανύψωση και ελευθερία.

Ο ουρανός την Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου θα «πλημμυρίσει» από πλουμιστούς χαρταετούς όλων των ειδών και τα παιδιά χαμόγελα θα συνοδεύουν τις πτήσεις. Η γιορτή της Καθαράς Δευτέρας βρίθει νοημάτων καθώς σηματοδοτεί την έναρξη της Σαρακοστής η οποία με την σειρά της οδηγεί στην Ανάσταση και το Πάσχα.

Μετά την τριήμερη ανάπαυλα οι μαθητές θα επιστρέψουν δυναμικά στα σχολικά τους καθήκοντας εκτός απροόπτου την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου και θα κάνουν υπομονή έναν μήνα για την επόμενη οριζόντια αργία που θα συνοδεύεται από κλειστά σχολεία και διήμερο άνευ μαθητών είναι η διπλή γιορτή της 25ης Μαρτίου.

Η 25η Μαρτίου φέρνει κλειστά σχολεία και διήμερο άνευ μαθημάτων

Η εθνική και θρησκευτική γιορτή «πέφτει» φέτος Τετάρτη, ενώ οι μαθητές θα απολαύσουν ένα διήμερο άνευ μαθημάτων καθώς η σχολική γιορτή πάντα τελείται την προηγούμενη της αργίας. Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά ανήμερα της εορτής, με τις εκδηλώσεις να πραγματοποιούνται την παραμονή, τιμώντας τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Την Τρίτη 24 Μαρτίου, οι μαθητές συμμετέχουν σε σχολικά αφιερώματα, θεατρικές παραστάσεις και δρώμενα που αναδεικνύουν τη θυσία, το θάρρος και την αφοσίωση των επαναστατών, προσφέροντας γνώση για την ιστορική σημασία της ημέρας και ενισχύοντας το αίσθημα πατριωτισμού. Να σημειωθεί ότι στις 24 Μαρτίου είναι η υποχρεωτική η παρουσία των μαθητών στα σχολεία καθώς θα τηρηθεί απουσιολόγιο με τις επίμαχες απουσίες να μην δικαιολογούνται.

Βάσει εγκυκλίου που αναμένεται στα σταλεί στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας θα ορίζεται όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ότι « Στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικά):

α. Γίνονται εκδηλώσεις, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 6 του άρθρου 3 του ΠΔ 79/2017(Α΄109), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (Α’ 142).

β. Οι μαθητές/τριες που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα, συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του σχολείου και αποχωρούν με τους/τις άλλους/ες μαθητές/τριες.

γ. Με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας/Προϊσταμένου/ης και του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών ειδοποιούνται οι γονείς και οι κηδεμόνες για την ώρα αποχώρησης των μαθητών/τριών από το σχολείο.

Στο σχετικό διάταγμα τονίζεται ότι «τα μαθήματα δεν πραγματοποιούνται τις ημέρες των εορταστικών εκδηλώσεων. Μετά το πέρας των εορταστικών εκδηλώσεων, οι μαθητές αποχωρούν και οι εκπαιδευτικοί δύναται να παραμένουν στο σχολείο προκειμένου να συμμετέχουν σε έκτακτες ή τακτικές συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων ή και σε συνεδριάσεις του Σχολικού Συμβουλίου ή σε επιμορφωτικές/ενημερωτικές συναντήσεις με τους Σχολικούς Συμβούλους ή για να διεκπεραιώνουν οποιοδήποτε άλλο διοικητικό έργο τους έχει ανατεθεί. Διδασκαλία μαθημάτων δεν γίνεται επίσης την ημέρα έναρξης και λήξης του διδακτικού έτους».

Μετά και την αργία της 25ης Μαρτίου η η επόμενη μεγάλη διακοπή των μαθημάτων έρχεται με το Πάσχα 2026. Η τελευταία ημέρα μαθημάτων πριν τις πασχαλινές διακοπές είναι η Παρασκευή 3 Απριλίου, ενώ οι επίσημες διακοπές ξεκινούν τη Μεγάλη Δευτέρα, 6 Απριλίου, και διαρκούν έως την Κυριακή του Θωμά, 19 Απριλίου. Η επιστροφή στις σχολικές αίθουσες πραγματοποιείται τη Δευτέρα 20 Απριλίου, σηματοδοτώντας την επανέναρξη των μαθημάτων. Συνολικά, οι αργίες της Καθαράς Δευτέρας, της 25ης Μαρτίου και του Πάσχα προσφέρουν στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς πολύτιμο χρόνο για ξεκούραση, οικογενειακές δραστηριότητες και εκδρομές, ενώ αποτελούν σημαντικές στιγμές που συνδέουν τη σχολική ζωή με την πολιτιστική και θρησκευτική παράδοση της χώρας.

