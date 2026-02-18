Για ποιους είναι αργία η Καθαρά Δευτέρα, τι ισχύει για τους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα.

Διανύουμε τα μέσα της εβδομάδας όμως το μυαλό όλων κινείται σε ρυθμούς Καθαράς Δευτέρας 2026.

Φέτος η αρχή της Σαρακοστής «πέφτει» την Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου με τον ουρανό να αναμένεται να πλημμυρίσει από χαρταετούς σήμα κατατεθέν της γιορτής και ένα από τα αναπόσπαστα έθιμα της εορταστικής μέρας. Φυσικά ανήμερα Καθαράς Δευτέρας τα σχολεία όλων των βαθμίδων είναι κλειστά όπως και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί ενώ δεν διεξάγονται και μαθήματα σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

Επίσημη αργία για τον δημόσιο τομέα και τους ΟΤΑ η Καθαρά Δευτέρα

Αξίζει να σημειωθεί ότι ότι η Καθαρά Δευτέρα είναι επίσημη αργία για τους μισθωτούς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.. Με τα δεδομένα αυτά καμία δημόσια υπηρεσία ούτε δημοτική υπηρεσία θα λειτουργεί την προσεχή Δευτέρα 23 του μήνα.

Γιατί δεν είναι αργία για τον ιδιωτικό τομέα - Πώς θα πληρωθούν όσοι εργαστούν ανήμερα Καθαράς Δευτέρας

Βάσει νόμου η Καθαρά Δευτέρα δεν αποτελεί ημέρα υποχρεωτικής αργίας στον ιδιωτικό τομέα οπότε οι μισθωτούς του ιδιωτικού πρέπει ανά περίπτωση να ενημερώνονται από την εργασία τους για το καθεστώς που ακολουθείται εκείνη την μέρα.

Αυτό σημαίνει ότι την Καθαρά Δευτέρα επιτρέπεται η λειτουργία των ιδιωτικών επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση η απασχόληση των μισθωτών, καθώς είναι εργάσιμη ημέρα για τους μισθωτούς, εργατοτεχνίτες και υπαλλήλους, του ιδιωτικού τομέα. Η απασχόληση κατά την Καθαρά Δευτέρα στις παραπάνω περιπτώσεις δεν δημιουργεί αξίωση για πρόσθετη αμοιβή (δεν δικαιούνται προσαύξηση 75% στην αμοιβή τους). Μάλιστα, αν την ημέρα αυτή που χαρακτηρίζεται ως εργάσιμη εορτή, απουσιάσει αυθαίρετα κάποιος μισθωτός από την εργασία του όχι μόνο δεν δικαιούται να λάβει το ημερομίσθιό του αλλά η απουσία του χαρακτηρίζεται αδικαιολόγητη.

Σε περίπτωση όμως που σε συλλογική σύμβαση εργασίας (Σ.Σ.Ε.) ή διαιτητική απόφαση (Δ.Α.) η Καθαρά Δευτέρα ορίζεται ως αργία και υπάρχει όρος για καταβολή προσαύξησης 75% στους απασχολούμενους κατά την ημέρα αυτή, ο όρος αυτός ως ευνοϊκότερος για τον εργαζόμενο υπερισχύει της γενικής ρύθμισης.

Τονίζεται ότι είναι δυνατόν να έχει οριστεί από επιχειρησιακή συνήθεια, εσωτερικό κανονισμό, ατομική σύμβαση εργασίας ή έθιμο, η Καθαρά Δευτέρα ως μη εργάσιμη ημέρα, οπότε οι επιχειρήσεις που δεν θα λειτουργήσουν εκ του λόγου αυτού κατά τη συγκεκριμένη ημέρα, στους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό που δεν θα απασχοληθούν, οφείλουν να καταβάλουν ακέραιο το μισθό τους χωρίς καμία περικοπή.

Πώς υπολογίζεται το ημερομίσθιο εργασίας ανήμερα Καθαράς Δευτέρας

Όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο, εφόσον δεν εργαστούν κατά την ημέρα αυτή, κατά κανόνα δεν δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους, στην περίπτωση που κάθε χρόνο η επιχείρηση παραμένει κλειστή κατά την Καθαρά Δευτέρα και οι εργαζόμενοι είτε ρητά (βάσει σχετικού όρου που έχει αποτυπωθεί στην ατομική σύμβαση εργασίας) είτε σιωπηρά έχουν αποδεχθεί τη μη καταβολή του ημερομισθίου της Καθαράς Δευτέρας, καθώς δεν υποχρεώνονται οι εργοδότες από κάποια διάταξη του εργατικού δικαίου να καταβάλουν στους εργατοτεχνίτες που δεν θα απασχοληθούν, το ημερομίσθιο που αντιστοιχεί στις ημέρες εκείνες που δεν συμπεριλαμβάνονται στις εξαιρέσιμες αργίες.

Εφόσον όμως προβλέπεται από συλλογική σύμβαση που είναι σε ισχύ, έθιμο, επιχειρησιακή συνήθεια, συμφωνία, κ.λπ. ότι οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις που θα παραμείνουν κλειστές κατά την Καθαρά Δευτέρα, θα καταβάλλουν το αντίστοιχο ημερομίσθιο, τότε οφείλουν να το καταβάλλουν.

Αν μία επιχείρηση λειτουργήσει φέτος κατ’ εξαίρεση (ενώ τα προηγούμενα χρόνια δεν λειτουργούσε βάσει ΣΣΕ, Καν. Εργασίας, επιχειρησιακής συνήθειας ή εθίμου), τότε οι εργαζόμενοι δικαιούνται για την εργασία τους, προσαύξηση μισθού 1/25 οι υπάλληλοι και ένα επιπλέον ημερομίσθιο οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο, με την προσαύξηση 75% των αποδοχών τους.

Καθαρά Δευτέρα 2026: Τι ισχυει για σουπερ μάρκετ και μαγαζιά

Ακόμα αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί από τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ για το πώς θα λειτουργήσουν την Καθαρά Δευτέρα ωστόσο αναμένεται να ακολουθήσουν ότι έκαναν και πέρσι, στην πλειονότητά τους. Συγκεκριμένα, πέρσι την Καθαρά Δευτέρα τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης ήταν κλειστά.

Τα LIDL είχαν ανακοινώσει ότι θα παραμείνουν ανοιχτά για λίγες ώρες, μέχρι το μεσημέρι της ίδιας μέρες έτσι ώστε οι καταναλωτές να προμηθευτούν τα σαρακοστιανά εδέσματα. Παράλληλα, τα myMarket είχαν ανακοινώσει λίστα με σούπερ μάρκετ που θα ήταν ανοιχτά με μειωμένο ωράριο.

Κλειστές παρέμειναν πέρσι και οι αλυσίδες «Μασούτης» και ΑΒ Βασιλόπουλος. Ανοιχτά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας θα είναι οι αλυσίδες shop & go αλλά και οι αλυσίδες Bazaar και OK.

Η αγορά στου Ρέντη θα είναι ανοικτή ως συνήθως μέχρι και το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας, όπως και η Βαρβάκειος αγορά. Τα αρτοποιεία θα παραμείνουν ανοιχτά έως το μεσημέρι για να διαθέσουν τη λαγάνα. Κανονικά θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές, ενώ ανοιχτά θα είναι τα μίνι μάρκετ και τα ιχθυοπωλεία.

