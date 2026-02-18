Η πτώση του δέντρου προκάλεσε βλάβη στο σύστημα ηλεκτροφωτισμού (ΔΕΔΔΗΕ).

Κλειστές σχολικές μονάδεςστην Κατερίνη στην Κοινότητα Άνω Αγίου Ιωάννη, μετά από πτώση δέντρου από την κακοκαιρία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου η πτώση του δέντρου είχε σαν αποτέλεσμα να παρουσιάσει βλάβη το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού.

Η ανακοίνωση του Δήμου

Διακοπή μαθημάτων των σχολικών μονάδων που λειτουργούν στην Κοινότητα Άνω Αγίου Ιωάννη

- Λόγω βλάβης δικτύου ηλεκτροφωτισμού από πτώση δένδρου

Ανακοινώνεται η διακοπή των μαθημάτων, για σήμερα Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026, λόγω βλάβης του συστήματος ηλεκτροφωτισμού (ΔΕΔΔΗΕ), που προκλήθηκε από πτώση δέντρου, στις εξής σχολικές μονάδες:

Δημοτικό σχολείο Γανόχωρας, μόνο οι τάξεις που στεγάζονται σε κτίριο της κοινότητας ́Άνω Αγίου Ιωάννη.

Νηπιαγωγείο Κοινότητας Άνω Αγίου Ιωάννη- Δ. Κατερίνης.

