Κλειστές σχολικές μονάδεςστην Κατερίνη στην Κοινότητα Άνω Αγίου Ιωάννη, μετά από πτώση δέντρου από την κακοκαιρία.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου η πτώση του δέντρου είχε σαν αποτέλεσμα να παρουσιάσει βλάβη το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού.
Η ανακοίνωση του Δήμου
Διακοπή μαθημάτων των σχολικών μονάδων που λειτουργούν στην Κοινότητα Άνω Αγίου Ιωάννη
- Λόγω βλάβης δικτύου ηλεκτροφωτισμού από πτώση δένδρου
Ανακοινώνεται η διακοπή των μαθημάτων, για σήμερα Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026, λόγω βλάβης του συστήματος ηλεκτροφωτισμού (ΔΕΔΔΗΕ), που προκλήθηκε από πτώση δέντρου, στις εξής σχολικές μονάδες:
Δημοτικό σχολείο Γανόχωρας, μόνο οι τάξεις που στεγάζονται σε κτίριο της κοινότητας ́Άνω Αγίου Ιωάννη.
Νηπιαγωγείο Κοινότητας Άνω Αγίου Ιωάννη- Δ. Κατερίνης.
