Οι δράστες είναι «αποφασισμένοι» και έχουν προσαρμοστεί για να αποφύγουν την ανίχνευση, αλλά οι τεχνολογικές εταιρείες μπορούν και πρέπει να κάνουν περισσότερα.

Η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στο Ηνωμένο Βασίλειο εκτοξεύεται, σύμφωνα με την αστυνομία, με 1.000 ύποπτους παιδόφιλους να συλλαμβάνονται κάθε μήνα και τον αριθμό των παιδιών που διασώζονται από κακοποίηση να αυξάνεται κατά 50% τα τελευταία πέντε χρόνια.

Η Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος (National Crime Agency, NCA) δήλωσε ότι η αύξηση των εγκλημάτων σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο τροφοδοτείται από την τεχνολογία και συνδέεται με τη ριζοσπαστικοποίηση των δραστών σε διαδικτυακά φόρουμ, που τους ενθαρρύνουν να βλέπουν εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, διαβεβαιώνοντάς τους ότι είναι «φυσιολογικό».

Οι περισσότερες επαφές με παιδιά γίνονται σε δημοφιλείς πλατφόρμες κοινωνικών μέσων, με αλγορίθμους που προωθούν υλικό παιδοφιλικού περιεχομένου σε άτομα που έχουν δείξει προηγούμενο ενδιαφέρον.

Η σημαντική αύξηση σε κάθε δείκτη «μας ανησυχεί πραγματικά», δήλωσε ο Rob Jones, διευθυντής επιχειρήσεων της NCA.

Τα στοιχεία για άτομα με ενδιαφέρον σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών έχουν δεκαπλασιαστεί μέσα σε μια δεκαετία, είπε, με 1.200 παιδιά το μήνα να αιτούνται προστασίας.

Ο Jones πρόσθεσε ότι η πλειονότητα των εικόνων κακοποίησης ήταν «γνωστές εικόνες» που κυκλοφορούσαν εδώ και καιρό και ότι οι τεχνολογικές εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να τις σταματήσουν. «Η απειλή χειροτερεύει, παρά τις προσπάθειές μας… Υπάρχει μεγαλύτερη πρόσβαση στα παιδιά διαδικτυακά», είπε.

«Τα παιδιά βασίζονται περισσότερο στο διαδίκτυο, και αυτό που βλέπουμε από τους δράστες είναι μια τάση συνεργασίας και συντονισμού στο dark web, αλλά χρήσης του ανοικτού διαδικτύου ως πλατφόρμας για τον εντοπισμό και την κακοποίηση ευάλωτων παιδιών».

Η αστυνομία «τρέχει» να φτάσει στους χειρότερους δράστες, που βρίσκονται σε θέσεις εμπιστοσύνης ή έχουν πρόσβαση σε παιδιά - και οι οποίοι αποτελούν το 15% από τις πάνω από 33.000 καταγγελίες πέρυσι.

Ο αλγόριθμος «κανονικοποιεί» τα εγκλήματα των παιδόφιλων

Ο Jones είπε ότι οι πιθανοί δράστες εκτίθενται σε υλικό μέσω αλγορίθμων, ενώ τα φόρουμ «καθησυχάζουν» άτομα με ενδιαφέρον για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, τονίζοντάς τους πως δεν είναι εγκληματίες.

«Νομίζω ότι, κοινωνικά, τα πράγματα έχουν αλλάξει… Αν μπεις σε ένα διαδικτυακό φόρουμ και έχεις σεξουαλικό ενδιαφέρον για παιδιά, θα σου πουν ότι είναι φυσιολογικό.

«Λόγω του τρόπου που οι αλγόριθμοι συγκεντρώνουν άτομα με παρόμοια ενδιαφέροντα, θα σου πουν ότι αυτό που κάνεις είναι φυσιολογικό, θα το εκλογικεύσουν, θα το κανονικοποιήσουν, και τότε θα δεις σχεδόν μια διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης, όπου η συμπεριφορά τους ενθαρρύνεται».

Την περασμένη εβδομάδα, ένας πρώην υπάλληλος βρεφονηπιακού σταθμού στο Λονδίνο, ο Vincent Chan, καταδικάστηκε σε 18 χρόνια φυλάκιση για σεξουαλικά εγκλήματα κατά παιδιών, συμπεριλαμβανομένης κακοποίησης νηπίων υπό τη φροντίδα του και αδικημάτων σε δημοτικό σχολείο όπου είχε εργαστεί προηγουμένως.

Την Τρίτη, ο 26χρονος Joao-Carlos Jardim Dos Santos Teixeira καταδικάστηκε σε 11 χρόνια φυλάκιση για διαμοιρασμό και συζήτηση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, συμπεριλαμβανομένων εικόνων δημιουργημένων με τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Jones είπε ότι οι δράστες είναι «αποφασισμένοι» και έχουν προσαρμοστεί για να αποφύγουν την ανίχνευση, αλλά οι τεχνολογικές εταιρείες μπορούν και πρέπει να κάνουν περισσότερα. «Τα τελευταία πέντε χρόνια λέμε συνεχώς ότι η χρήση τεχνολογίας αυξάνει τις ευκαιρίες για τους δράστες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και τον κίνδυνο για παιδιά και νέους», είπε. «Έχουμε δει κάποιες βελτιώσεις από τις τεχνολογικές εταιρείες, αλλά δεν είναι καν κοντά σε ό,τι χρειάζεται για να προστατευθούν τα παιδιά στη σημερινή εποχή».

Η αγανάκτηση των βρετανικών αρχών επιβολής του νόμου για την υποτιθέμενη έλλειψη δράσης από τις τεχνολογικές εταιρείες είναι εμφανής, ενώ ταυτόχρονα η συνεργασία τους είναι ζωτικής σημασίας για τις δεκάδες χιλιάδες καταγγελίες που λαμβάνουν κάθε χρόνο οι αξιωματικοί.

Ο Jones είπε ότι οι εικόνες, που ήδη κυκλοφορούν, μπορούν να εντοπιστούν από τις τεχνολογικές εταιρείες και να αφαιρεθούν. «Μπορούν να σταματήσουν πολύ περισσότερα».

Πηγή: Guardian