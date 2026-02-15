Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φυλής/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. 44χρονος ημεδαπός διωκόμενος με ένταλμα σύλληψης για γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους έναντι αμοιβής.

Στη δικογραφία συμπεριλαμβάνεται επιπλέον 35χρονος ημεδαπός έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης της χώρας, γονέας ανήλικου θύματος, ο οποίος διευκόλυνε ή μεσολαβούσε έναντι χρηματικής αμοιβής για την τέλεση των ανωτέρω πράξεων.

Από την ενδελεχή και συστηματική έρευνα της αρμόδιας Υπηρεσίας, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων, προέκυψε ότι ο 44χρονος, τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2025, προσέγγιζε και προσέλκυε ανηλίκους εκμεταλλευόμενος την οικονομική και κοινωνική τους ευαλωτότητα, προσφέροντας χρήματα ή είδη πρώτης ανάγκης. Με τον τρόπο αυτό φέρεται να δημιουργούσε συνθήκες εξάρτησης και εκμετάλλευσης, πλήττοντας βάναυσα την παιδική προστασία και τα θεμελιώδη δικαιώματα των ανηλίκων.

Επιπλέον, κατηγορείται ότι έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών και προμήθευε αντίστοιχες ουσίες σε παρευρισκόμενους στην οικία του κατά τον χρόνο τέλεσης των πράξεων, στοιχείο που επιτείνει τον κίνδυνο για τη σωματική και ψυχική ακεραιότητα των θυμάτων.

Κατά την έρευνα στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρεις σύριγγες που περιείχαν ναρκωτική ουσία, καθώς και φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, ο οποίος αναμένεται να εξεταστεί στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας.