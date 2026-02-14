«Οι έρωτες της Φίνος Φιλμ μάς έμαθαν πως το πιο μεγάλο ρομάντζο δεν είναι αυτό που κρατάει μια σκηνή, αλλά μια ζωή! Χρόνια πολλά φίλες και φίλοι ερωτευμένοι», γράφει η λεζάντα.

Η Φίνος Φιλμ δημοσιοποίησε στο Instagram ένα βίντεο για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, με σκηνές από ταινίες που άφησαν εποχή και έμειναν αξέχαστες στην ιστορία του κινηματογράφου.

Ο Κώστας Βουτσάς, ο Αλέκος Αλεξανδράκης, η Αλίκη Βουγιουκλάκη, η Ρένα Βλαχοπούλου, ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και πολλοί ακόμα πρωταγωνιστές παρελαύνουν, λέγοντας απίθανες ατάκες.

«Οι έρωτες της Φίνος Φιλμ μας έμαθαν πως το πιο μεγάλο ρομάντζο δεν είναι αυτό που κρατάει μια σκηνή, αλλά μια ζωή! Χρόνια πολλά φίλες και φίλοι ερωτευμένοι», αναφέρεται στη λεζάντα που συνόδευε το βίντεο.

{https://www.instagram.com/reel/DUu4bHeDPvn/?utm_source=ig_embed}