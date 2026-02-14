Αναλυτικά όσα επισημαίνονται στην ανακοίνωση.

Με επίσημη ανακοίνωση η Νέα Αριστερά αναφέρεται στις αποκαλύψεις από τα πιστοποιητικά θανάτου των νεκρών της τραγωδίας στη Χίο και τονίζει πως: «Τα ερωτήματα για την τραγωδία της Χίου παραμένουν αναπάντητα».

Όπως επισημαίνεται: «Αυτά που η κυβέρνηση αποφεύγει να απαντήσει επικαλούμενη την ανακοίνωση του Λιμενικού, απειλώντας δημοσιογράφους και πολιτικούς αντιπάλους που επιμένουν να αναζητούν την αλήθεια. Είναι προφανές πως ό,τι συνέβη είναι διαφορετικό από αυτά που υποστηρίζουν Λιμενικό και κυβέρνηση. Άλλωστε αν η κάμερα καταγραφής του Λιμενικού ήταν σε λειτουργία θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες».

«Όσα έφερε στο φως τις προηγούμενες ημέρες το News 24/7 σχετικά με τους θανάτους της τραγωδίας στην Χίο, επιβεβαιώνουν αυτό που άκουσαν στις μαρτυρίες των προσφύγων, αλλά και από τους υγειονομικούς ο γραμματέας της Κ.Ε. της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελλαρίδης και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος όταν επισκέφτηκαν το νησί. Τι έλεγαν; Ότι το σκάφος του Λιμενικού «πέρασε από πάνω τους» και ότι η κατάσταση ήταν σαν «σφαγείο».

Την εβδομάδα αυτή, το News 24/7 αποκάλυψε τα πιστοποιητικά θανάτου, στα οποία οι ιατροδικαστές περιέγραφαν τις αιτίες θανάτου των ανθρώπων αυτών. «Βαριά χτυπήματα στο κεφάλι», «χτυπήματα σε θώρακα, αυχένα, χέρια και πόδια», αλλά και «βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση», «πλήρης σύνθλιψη κεφαλής». Οι αιτίες αυτές που οδήγησαν τους πρόσφυγες σε θάνατο επιβεβαιώνουν με την σειρά τους την σφοδρότητα της σύγκρουσης της 3ης Φεβρουαρίου.

Και γεννώνται ξανά τα ίδια ερωτήματα. Αυτά που η κυβέρνηση αποφεύγει να απαντήσει επικαλούμενη την ανακοίνωση του Λιμενικού, απειλώντας δημοσιογράφους και πολιτικούς αντιπάλους που επιμένουν να αναζητούν την αλήθεια. Είναι προφανές πως ό,τι συνέβη είναι διαφορετικό από αυτά που υποστηρίζουν Λιμενικό και κυβέρνηση. Άλλωστε αν η κάμερα καταγραφής του Λιμενικού ήταν σε λειτουργία θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες.

Το βεβαρημένο παρελθόν ανάλογων πρακτικών του Λιμενικού έχει οδηγήσει στην καταδίκη της χώρας μας στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, αφήνοντάς την εκτεθειμένη σε διεθνές επίπεδο. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η κυβέρνηση επιμένει στην «αποτρεπτική» πολιτική, στο αφήγημα περί «εισβολέων» και στην «φύλαξη των συνόρων» βασισμένη στο δόγμα Πλεύρη («δεν υπάρχει αν δεν υπάρχουν νεκροί».

Οι βολικές εκδοχές που έσπευσε να δώσει η κυβέρνηση από την αρχή του τραγικού αυτού περιστατικού, δεν θα καταφέρουν να καλύψουν την βαριά πολιτική ευθύνη που φέρει.

Ως Νέα Αριστερά ζητάμε ξεκάθαρες απαντήσεις, ζητάμε να λάμψει η αλήθεια και η δικαιοσύνη».