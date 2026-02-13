Η ΝΕΑΡ ζητά να εξεταστούν τα νέα δεδομένα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αίτημα άμεσης σύγκλησης της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσε ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Ζεϊμπέκ Χουσεΐν.

Η Νέα Αριστερά επικαλείται δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα», σύμφωνα με το οποίο νέο υλικό με συνομιλίες που δεν είχαν αξιολογηθεί αρχικά, ως συνδεόμενες με την υπόθεση και ενδείξεις εμπλοκής για οκτώ ακόμα στελέχη της ΝΔ, διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στη συνέχεια στην Οικονομική Αστυνομία για περαιτέρω έλεγχο.

Για αυτό τον λόγο, ο εισηγητής της Νέας Αριστεράς στην εξεταστική ζητά την έκτακτη σύγκληση της επιτροπής, προκειμένου να εξεταστούν τα νέα δεδομένα, να αναζητηθούν πρόσθετα κρίσιμα στοιχεία και, εφόσον απαιτείται, να κληθούν νέοι μάρτυρες.

Η άμεση σύγκληση της επιτροπής κρίνεται απαραίτητη ώστε η διερεύνηση να είναι πλήρης και να μην συνταχθεί πόρισμα με ελλιπή στοιχεία, επισημαίνεται στο αίτημα.