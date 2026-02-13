Εκεί πήγαν καλά η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Παύλος Γερουλάνος.

Στην αντεπίθεση πέρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνεδρίαση της γραμματείας της ΚΟΕΣ.

Και όχι απλώς «απέκρουσε» τις κατηγορίες «γιατί το Ηράκλειο να παίρνει παραπάνω αντιπροσώπους σε σχέση με την Αθήνα», αλλά και σημείωσε πως το πρόβλημα είναι στο εσωτερικό της Αθήνας. Έφερε μάλιστα τα παραδείγματα της Φιλοθέης και των Βριλησσίων, όπου το ΠΑΣΟΚ πήρε στις εσωκομματικές εκλογές παραπάνω ψήφους από όσους στις εθνικές εκλογές! Στη Φιλοθέη, μάλιστα, στις εσωκομματικές εκλογές ψήφισαν διπλάσιοι σε σχέση με τις ψήφους που έλαβε το κόμμα στις εθνικές εκλογές»!

Για ποιον χτυπάει η ...κουδούνα; Στη Φιλοθέη πήγαν πολύ καλά η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Παύλος Γερουλάνος. Στα Βριλήσσια δεν γνωρίζουμε επακριβώς ποιος πήγε καλά, αλλά θα μάθουμε και σας ενημερώσαμε.

Στις εσωκομματικές είναι σαφές πως ψήφισαν και οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, που όμως ούτε στις εθνικές ψήφισαν ΠΑΣΟΚ, ούτε τώρα θα ψηφίσουν για συνέδρους!

ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ:

«Δεν υπάρχει πρόβλημα μεταξύ περιφέρειας και Αθήνας. Το πρόβλημα είναι μεταξύ της ίδιας της Αθήνας. Δηλαδή:

Στη Νότια Αθήνα, για παράδειγμα στην Καλλιθέα, -έναν μεγάλο δήμο-, ψήφισαν ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του Μαίου του 2023 3.500, στις δεύτερες του 2023 3.100 και στις ευρωεκλογές 3.100. Και στις εσωκομματικές ψήφισαν 1.699. Δηλαδή, στην Καλλιθέα στην εθνική κάλπη ψήφισανΠΑΣΟΚ διπλάσιοι από αυτούς που ψήφισαν στις εσωτερικές εκλογές.

Δίνω μερικά παραδείγματα για να καταλάβετε γιατί προτείνω αυτήν τη λύση.

Βριλήσσια: Πήραμε 1.300 ψήφους, 1.179, 1.097 σε τρεις εθνικές εκλογές. Ψηφίσαντες 1.771 στα εσωκομματικά. Πολύ περισσότεροι.

Φιλοθέη: Πήραμε στις εθνικές κάλπες 861 ψήφους και 855. Στις εσωκομματικές 1.600».

