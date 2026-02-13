Ο ρόλος της Άννας Διαμαντοπούλου- Τι θα πράξουν οι «ενδιάμεσοι» στην κρίσιμη σημερινή συνεδρίαση.

Και μόνο το γεγονός ότι θα βρεθούν στον ίδιο χώρο ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Χάρης Δούκας, ο Παύλος Γερουλάνος και η Άννα Διαμαντοπούλου αποτελεί είδηση.

Σήμερα το μεσημέρι στις 12 είναι προγραμματισμένη η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ.

Η συνεδρίαση γίνεται σε μια περίοδο που οι εσωκομματικές εντάσεις έχουν χτυπήσει κόκκινο στην Χαριλάου Τρικούπη και οι συγκρούσεις μεταξύ της ηγεσίας και των «δελφίνων» είναι σε μόνιμη βάση. Τα οργανωτικά ζητήματα αποτελούν το κερασάκι στην τούρτα, καθώς οι κύριοι Δούκας και Γερουλάνος θεωρούν ότι η πλευρά Ανδρουλάκη κάνει τα πάντα για να ελέγξει τη σύνθεση του συνεδρίου, άρα και τις αποφάσεις που θα ληφθούν.

Η καχυποψία που επικρατεί αποτυπώθηκε πλήρως στη συνεδρίαση της οργανωτικής επιτροπής όπου οι εκπρόσωποι των δυο προαναφερθέντων στελεχών, Τόνια Αντωνίου και Κώστας Πανταζής, συγκρούστηκαν με τους στενούς συνεργάτες του κ. Ανδρουλάκη, Γιάννη Βαρδακαστάνη, Πέτρο Λάμπρου, Θανάση Γλαβίνα και Ηρακλή Δρούλια. Η Χαριλάου Τρικούπη απάντησε μέσω διαρροών υπογραμμίζοντας ότι οι αποφάσεις για την εκλογή των συνέδρων έγιναν με τα πλέον αντικειμενικά κριτήρια.

Τα διαδικαστικά, βεβαίως, είναι η κορυφή του παγόβουνου, καθώς όλο το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν μόνιμες εστίες έντασης, κυρίως λόγω των αλλεπάλληλων δημόσιων τοποθετήσεων του δημάρχου Αθηναίων. Η κατηγορία για αποτυχημένη στρατηγική σε συνδυασμό με τις επισημάνσεις για τις χαμηλές πτήσεις στις δημοσκοπήσεις δοκίμασε τα όρια του κ. Ανδρουλάκη. Οι διαρροές που κυκλοφόρησαν περί ενδεχόμενων διαγραφών ενίσχυσαν ακόμα περισσότερο το χάσμα μεταξύ Χαριλάου Τρικούπη και Κοτζιά. Ούτως ή άλλως, έχουν κοπεί οι δίαυλοι επικοινωνίας και πρόσωπα με κύρος και μεγάλη κομματική εμπειρία, όπως ο Χρήστος Πρωτόπαπας, δεν μπορούν πλέον να λειτουργήσουν αποσυμπιεστικά.

Η σημερινή συνεδρίαση λογίζεται αρκετά κρίσιμη, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν πως θα υπάρξει ηχηρή παρέμβαση του Νίκου Ανδρουλάκη για τα εσωκομματικά. Στις δημόσιες τοποθετήσεις του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αρνήθηκε να δώσει συνέχεια στις ενδοπασοκικές τριβές, διότι, όπως έλεγε σε συνεργάτες του, θέλει να τα πει στα όργανα.

Και η ώρα φαίνεται πως έφτασε, καθώς κομματικές πηγές προσκείμενες στην ηγεσία αναφέρουν πως θα στείλει ηχηρό μήνυμα πως δεν θα επιτρέψει προσωπικές στρατηγικές και δημόσιες τοποθετήσεις που βάζουν προσκόμματα στην πορεία του ΠΑΣΟΚ.

Οι αναφορές του θα είναι εκ των πραγμάτων φωτογραφικές πρωτίστως για τον κ. Δούκα και δευτερευόντως προς τον κ. Γερουλάνο.

Για τα εσωτερικά δρώμενα έχει σημασία και η διαρροή που έγινε από το περιβάλλον της Άννας Διαμαντοπούλου πως θα πρέπει να μπει ένα τέλος στα συντροφικά μαχαιρώματα και στις άκρατες φιλοδοξίες των στελεχών. Προς αυτή την κατεύθυνση συζητήθηκε το πλαίσιο των οχτώ σημείων που δημοσιοποίησε η υπεύθυνη στρατηγικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, στα οποία θεωρεί ότι συμφωνούν όλα τα στελέχη του κόμματος. Η κυρία Διαμαντοπούλου φιλοδοξεί να παίξει έναν πιο δημιουργικό ή και ενοποιητικό ρόλο, παρότι δεν είναι σε πλήρη ταύτιση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Συμπερασματικά, αναμένεται με ξεχωριστό ενδιαφέρον η τοποθέτηση Ανδρουλάκη, αλλά και η απάντηση που πιθανότητα θα δώσουν-και σε τι τόνο-οι Χ. Δούκας και Π. Γερουλάνος. Όπως επίσης θα έχουν τη δική τους σημασία οι τοποθετήσεις κεντρικών στελεχών με διακριτό λόγο, όπως ο Κώστας Σκανδαλίδης που έχει αναλάβει το δύσκολο έργο της διεύρυνσης του κόμματος ή ο Μιχάλης Κατρίνης που εσχάτως έχει έρθει αρκετά κοντά με τον Παύλο Γερουλάνο.