Αν κάνει καλό στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ τι να σας πούμε.

Δεν πρόλαβε να στεγνώσει η μελάνη από την ανακοίνωση των Κιουτσιούκη και Θεοχάρη της ΔΑΚΕ που έγραφαν πως «Τυπικά ο πρόεδρος (σ.σ. ο Παναγόπουλος) ήταν στο ΠΑΣΟΚ. Ουσιαστικά ήταν στη Νέα Δημοκρατία» και ήρθε να τον υπαρασπιστεί ο Άδωνις.

Ο υπουργός Υγείας μιλώντας στο Action24 και τον Σεραφείμ Κοτρώτσο επιτέθηκε στον Νίκο Ανδρουλάκη κατηγορώντας τον για πολιτικό καιροσκοπισμό και έλλειψη «γενναιοδωρίας» έναντι του Γιάννη Παναγόπουλου και ότι εκμεταλλεύτηκε την υπόθεση για να τον πλήξει πολιτικά.

«Βρήκε ευκαιρία τώρα ο άλλος που μισούσε τον Παναγόπουλο και τον βρήκε μπόσικο και πήγε να τον φάει», είπε χαρακτηριστικά - και διερωτήθηκε: «Αν ο κ. Ανδρουλάκης θεωρούσε τον Παναγόπουλο κλέφτη, γιατί τον είχε πρόεδρο της ΓΣΕΕ και τον στήριζε;».

Τώρα αν του κάνει καλό του Παναγόπουλου με αυτά, τι να σας πούμε!

Τ.Τε.