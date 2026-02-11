Ο κ. Παναγόπουλος επιμένει ότι οι κατηγορίες σε βάρος του είναι αβάσιμες και καταγγέλλει «ηθική κατακρεούργησή» του.

Συνέντευξη Τύπου στους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης θα παραχωρήσει αύριο Πέμπτη, στις 11:30 π.μ. ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος, εν μέσω της θύελλας που ξεσήκωσε η υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων του ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε.

Η συνέντευξη θα λάβει χώρα στο αμφιθέατρο της Συνομοσπονδίας (Πατησίων 69 και Αινιάνος 2).

Ο κ. Παναγόπουλος επιμένει ότι οι κατηγορίες σε βάρος του είναι αβάσιμες και καταγγέλλει «ηθική κατακρεούργησή» του.

Σε πρόσφατη δήλωσή του μάλιστα είχε προαναγγείλει ότι θα μιλήσει δημοσίως τις προσεχείς ημέρες «εγκαταλείποντας το σεβασμό που έδειξα στις θεσμικές διαδικασίες εφόσον και αυτές ούτε με σεβάστηκαν ούτε με προστάτευσαν».