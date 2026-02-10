Κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι αδύνατο σε δύο μήνες να πραγματοποιηθεί το συνέδριο της ΓΣΕΕ, τονίζει η παράταξη «ΕΝΟΤΗΤΑ».

«Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στη ΓΣΕΕ, με τις συνταρακτικές αποκαλύψεις να διαδέχονται η μία την άλλη, μετά την περιδίνηση πολλών ετών (όπως δημόσια τονίζαμε) τελικά φτάσαμε στο τελευταίο στάδιο που είναι η συντριβή», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η «ΕΝΟΤΗΤΑ - Δύναμη Ευθύνης και Προοπτικής».

«Η παράταξή μας "ΕΝΟΤΗΤΑ – Δύναμη Ευθύνης και Προοπτικής" με σειρά ανακοινώσεων, όλα αυτά τα χρόνια, είχε δημόσια περιγράψει την πορεία απομόνωσης της τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης από τους πραγματικούς εργαζόμενους. Την ευθύνη για όλα όσα συμβαίνουν την έχουν όλοι όσοι συμμετείχαν σ’ αυτές τις αποφάσεις. Κανείς δε δικαιούται να κάνει τον έκπληκτο. Όλοι όσοι συμμετείχαν διαχρονικά σε θέσεις ευθύνης (ΙΝΕ ΓΣΕΕ, δομές ΓΣΕΕ, Προεδρείο) έχουν και γνώση και ευθύνη. Εμείς μιλούσαμε πάντα για εκπροσώπηση πραγματικών εργαζόμενων στα συνδικάτα, στις ομοσπονδίες και στη ΓΣΕΕ ενώ αυτοί δημιουργούσαν σωματεία και ομοσπονδίες "σφραγίδα" για να νοθεύσουν την πραγματική βούληση των εργαζομένων. Κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι αδύνατο σε δύο μήνες να πραγματοποιηθεί το συνέδριο της ΓΣΕΕ».

«Η μόνη υπεύθυνη και ρεαλιστική πρόταση είναι:

Αναβολή του Συνεδρίου της ΓΣΕΕ.

Αποχή όλων των εκπροσώπων παρατάξεων που συμμετείχαν στις δομές της ΓΣΕΕ που είναι κάτω από διαχειριστικό έλεγχο της δικαιοσύνης (ΙΝΕ κλπ).

Αποχή όλων των μελών που υπέγραφαν οικονομικές συμφωνίες και αναθέσεις.

Με πρωτοβουλία των παρατάξεων και των προσώπων, που δεν εμπλέκονται σε όλα αυτά, να διοριστεί για 6 μήνες νέα διοίκηση που θα προχωρήσει στην ανασυγκρότηση της ΓΣΕΕ με έλεγχο, διαφάνεια και επιτέλους ξεκαθάρισμα του μητρώου, με αποκλεισμούς όλων των νόθων συνέδρων.

»Τέλος όπως μέχρι σήμερα, έτσι και τώρα η παράταξή μας δεν θα λάβει κανένα αξίωμα στην προσωρινή Διοίκηση, γιατί όπως τονίζουμε διαχρονικά η "ΕΝΟΤΗΤΑ" δεν αγωνίζεται για καρέκλες. Αν αυτή η πρόταση δεν εισακουστεί τότε η ευθύνη θα ανήκει εξ ολοκλήρου σ’ αυτούς που θέλουν μία ΓΣΕΕ καρικατούρα, με καρέκλες χωρίς εργαζόμενους», καταλήγει η ανακοίνωση.