Τα πιάτα στον νεροχύτη σου δεν είναι ελαττώματα ή σημάδια αποτυχίας. Είναι πληροφορίες. Σου λένε κάτι για τα επίπεδα ενέργειας σου, τα μοτίβα άγχους σου, τις προτεραιότητές σου και τον τρόπο που επεξεργάζεσαι τη ζωή.

Μετά από βαθιά έρευνα στην ψυχολογία και συζητήσεις με ειδικούς στη συμπεριφορά, η Sarah Mitchell ανακάλυψε κάτι συναρπαστικό: εκείνη η στοίβα πιάτων που σε περιμένει στον νεροχύτη μπορεί στην πραγματικότητα να είναι ένα «παράθυρο» στο πώς χειρίζεσαι τα υπόλοιπα πράγματα στη ζωή.

Σύμφωνα με τους ψυχολόγους, οι φυσικοί μας χώροι συχνά αντικατοπτρίζουν την ψυχική μας κατάσταση.

Και εκείνες οι φαινομενικά ασήμαντες καθημερινές συνήθειες; Στην πραγματικότητα λένε μια πολύ μεγαλύτερη ιστορία για τα μοτίβα λήψης αποφάσεών μας, τις αντιδράσεις μας στο στρες, ακόμη και τις σχέσεις μας.

1) Ίσως σε κουράζει το ότι πρέπει συνέχεια να παίρνεις αποφάσεις

Σου έχει τύχει να στέκεσαι μπροστά στα πιάτα και απλώς… να μην ξέρεις από πού να ξεκινήσεις; Αυτή είναι η λεγόμενη κόπωση λήψης αποφάσεων - και σίγουρα δεν επηρεάζει μόνο την κουζίνα σου.

Έρευνα της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας δείχνει ότι παίρνουμε χιλιάδες αποφάσεις καθημερινά, και κάθε μία εξαντλεί τους νοητικούς μας πόρους. Μέχρι να φτάσεις σπίτι, ο εγκέφαλός σου ουσιαστικά λέει: «Δεν μπορώ να πάρω άλλη απόφαση σήμερα».

Τα πιάτα δεν είναι το πρόβλημα· είναι το σύμπτωμα ενός εγκεφάλου που παίρνει υπερβολικά πολλές αποφάσεις χωρίς αρκετό χρόνο ανάκαμψης.

2) Έχει «εκρήξεις» παραγωγικότητας

Αφήνεις τα πιάτα να συσσωρεύονται μέχρι να πρέπει οπωσδήποτε να τα πλύνεις, και μετά σου πέφτουν όλα μαζί;

Αυτό το μοτίβο πιθανότατα επεκτείνεται στον τρόπο που δουλεύεις, στη ρουτίνα της άσκησής σου, ακόμα και στον τρόπο που διαχειρίζεσαι τις φιλίες σου. Μπορεί να αγνοείς emails για μέρες και μετά να απαντάς σε είκοσι μαζί. Ή να αφήνεις τα ρούχα να συσσωρεύονται μέχρι να μείνει μόνο το τελευταίο σου ζευγάρι κάλτσες.

Ίσως λοιπόν κι εσύ έχεις τα δικά σου κύματα έντονης παραγωγικότητας ακολουθούμενα από περιόδους... χάους.

3) Ίσως αποφεύγεις κάτι μεγαλύτερο

Μερικές φορές είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από τα πιάτα.

Οι ψυχολόγοι το ονομάζουν «παραγωγική αναβολή». Δεν κάθεσαι ακριβώς χωρίς να κάνεις τίποτα, αλλά ούτε κάνεις το πράγμα που πραγματικά χρειάζεται προσοχή. Ίσως είναι μια δύσκολη συζήτηση, ένα σημαντικό project ή απλώς να διαχειριστείς κάποια άβολα συναισθήματα.

Τα πιάτα μπορούν εξάλλου να γίνουν μια βολική δικαιολογία. «Δεν μπορώ να δουλέψω σε εκείνο το άρθρο ακόμα, πρέπει πρώτα να καθαρίσω.» Και τελικά ούτε καθαρίζεις, ούτε δουλεύεις.

4) Διαχειρίζεσαι το στρες σου αντιδραστικά, όχι προληπτικά

Αυτό το αντιδραστικό μοτίβο μπορεί να εμφανίζεται και σε άλλους τομείς. Μπορεί να περιμένεις μέχρι να λήξουν οι προθεσμίες για να ξεκινήσεις δουλειά, να ασκείσαι μόνο όταν αισθάνεσαι κουρασμένος ή να επικοινωνείς με φίλους μόνο όταν νιώθεις μοναξιά.

Έρευνα του Harvard Medical School δείχνει ότι η αντιδραστική διαχείριση του στρες διατηρεί το σώμα μας σε συνεχή κατάσταση χαμηλού επιπέδου έντασης. Πάντα κυνηγάμε το χρόνο, χωρίς ποτέ να προλαβαίνουμε πραγματικά.

5) Εκτιμάς την αποδοτικότητα

Μήπως σου φαίνεται πως το να πλένεις ένα πιάτο τη φορά είναι αναποτελεσματικό και ότι είναι προτιμότερο να περιμένεις να μαζευτούν πολλά;

Αυτή η αντίληψη περί της αποδοτικότητας μπορεί να σημαίνει ότι ομαδοποιείς παρόμοιες εργασίες, προτιμάς μεγάλες, συγκεντρωμένες συνεδρίες αντί για σύντομα διαλείμματα και ίσως δυσκολεύεσαι με καθημερινές εργασίες που δεν έχουν άμεσα, θεαματικά αποτελέσματα.

Γιατί να πλύνεις τρία πιάτα όταν μπορείς να πλύνεις δέκα αργότερα με σχεδόν τον ίδιο κόπο; Αυτή η σκέψη ωστόσο μπορεί να μας παγιδεύσει. Τελικά περιμένουμε την «τέλεια» στιγμή για να ξεκινήσουμε τα πράγματα κι αυτή όλο και καθυστερεί.

6) Ίσως να σε καταβάλει η τελειομανία

Μερικές φορές τα πιάτα συσσωρεύονται επειδή θες και να καθαρίσεις όλη την κουζίνα ταυτόχρονα.

Αυτή η λογική του «όλα ή τίποτα» επηρεάζει τα πάντα. Μπορεί να αποφεύγεις να ξεκινήσεις κάποια δουλειά αν δεν έχεις πολύ χρόνο μπροστά σου. Να παραλείπεις προπονήσεις αν δεν μπορείς να κάνεις ολόκληρη τη ρουτίνα σου. Να αναβάλλεις να καλέσεις φίλους γιατί δεν έχεις ενέργεια για ένα «κανονικό» catch-up.

7) Το περιβάλλον επηρεάζει τη διάθεσή σου

Το Psychology Today αναφέρει ότι το ακατάστατο περιβάλλον μπορεί να αυξήσουν τα επίπεδα κορτιζόλης και να επηρεάσει την ικανότητα συγκέντρωσης. Αλλά να κάτι σημαντικό: κάποιοι είμαστε πιο ευαίσθητοι σε αυτό από άλλους.

Αν αφήνεις πιάτα γύρω σου, ίσως ασυνείδητα δημιουργείς ένα περιβάλλον που αντικατοπτρίζει την εσωτερική σου κατάσταση. Στρεσαρισμένος και καταβεβλημένος εσωτερικά; Ο εξωτερικός σου χώρος αρχίζει να το αντανακλά, δημιουργώντας έναν αυτοενισχυόμενο κύκλο.

8) Επεξεργάζεσαι τις μεταβάσεις διαφορετικά

Τα πιάτα συχνά αντιπροσωπεύουν τη μετάβαση από ένα τμήμα της ημέρας σε άλλο. Επιστροφή από τη δουλειά, ολοκλήρωση γεύματος, έναρξη βραδινής ρουτίνας. Αν συσσωρεύονται, ίσως δυσκολεύεσαι με τις μεταβάσεις γενικά.

Σου είναι δύσκολο να αλλάζεις μεταξύ εργασιών; Χρειάζεσαι παραπάνω χρόνο για να χαλαρώσεις μετά από κοινωνικές εκδηλώσεις; Δυσκολεύεσαι να περάσεις από τη διάθεση του Σαββατοκύριακου στη Δευτέρα; Όλα αυτά είναι μέρος του ίδιου μοτίβου.

9) Προτεραιοποιείς τις ανθρώπινες σχέσεις

Μερικές φορές τα πιάτα μένουν στον νεροχύτη επειδή επιλέγεις τις σχέσεις πάνω από τις δουλειές.

Ίσως κάνεις μια μακρά συζήτηση με τον σύντροφό σου αντί να καθαρίσεις μετά το δείπνο. Μια βιντεοκλήση αντί να τακτοποιήσεις.

Η Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία επιβεβαιώνει ότι οι ισχυρές σχέσεις είναι ένας από τους καλύτερους δείκτες ευτυχίας και ικανοποίησης ζωής. Έτσι, ίσως αυτά τα πιάτα στην πραγματικότητα δείχνουν ότι έχεις σωστές προτεραιότητες, ακόμα κι αν η κουζίνα σου θέλει δουλειά.