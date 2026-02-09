H πρώτη προκήρυξη του 2ου γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ.

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1ΓΒ/2026 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση συνολικά δύο χιλιάδων εξακοσίων είκοσι οκτώ (2.628) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του Δημοσίου (Β΄ Στάδιο) από συμμετέχοντες στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό της 1Γ/2025 Πρόσκλησης/Προκήρυξης (Α.Σ.Ε.Π. 14, 15), σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021.

Ο πίνακας θέσεων