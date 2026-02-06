Προσλήψεις στα νοσοκομεία με δύο μεγάλες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθώς το ΑΣΕΠ προχώρησε στην έκδοση δύο νέων προκηρύξεων για 2.206 μόνιμες προσλήψεις σε νοσοκομεία όλης της χώρας.

Πρόκειται για τις προκηρύξεις 1Κ/2026 και 2Κ/2026, οι οποίες καλύπτουν 69 διαφορετικές ειδικότητες και απευθύνονται σε υποψηφίους όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης – από Υποχρεωτική έως Πανεπιστημιακή.

Οι θέσεις αφορούν την κάλυψη κρίσιμων αναγκών σε ιατρικά, τεχνικά, διοικητικά και υποστηρικτικά τμήματα των δημόσιων νοσοκομείων, ενισχύοντας ουσιαστικά τη λειτουργία τους.

ΑΣΕΠ 1Κ/2026: 510 μόνιμοι σε νοσοκομεία

Η προκήρυξη 1Κ/2026 προβλέπει την πρόσληψη 510 μονίμων υπαλλήλων και απευθύνεται σε υποψηφίους Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).

Μεταξύ των ειδικοτήτων ΠΕ περιλαμβάνονται:

Βιολόγοι, Βιοχημικοί και Χημικοί

Φαρμακοποιοί και Φυσικοθεραπευτές

Ψυχολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί

Διαιτολόγοι

Πληροφορικής

Μηχανικοί (Ηλεκτρολόγοι, Μηχανολόγοι, Πολιτικοί)

Διοικητικού – Νομικών και Οικονομικού

Παράλληλα, προσλαμβάνεται μεγάλος αριθμός προσωπικού ΥΕ, όπως:

Βοηθοί Νοσοκόμων

Τραυματιοφορείς

Μεταφορείς Ασθενών

Προσωπικό Καθαριότητας

Φύλακες και Νυχτοφύλακες

Κλητήρες και Εργάτες Γενικών Καθηκόντων

ΑΣΕΠ 2Κ/2026: 1.696 προσλήψεις ΤΕ και ΔΕ

Η δεύτερη προκήρυξη, 2Κ/2026, αφορά 1.696 μόνιμες θέσεις και απευθύνεται σε πτυχιούχους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

Στις ειδικότητες ΤΕ περιλαμβάνονται:

Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων

Ραδιολογίας – Ακτινολογίας

Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Μαιευτικής

Φυσικοθεραπευτές και Λογοθεραπευτές

Κοινωνικοί Λειτουργοί

Πληροφορικής

Μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων

Για τη βαθμίδα ΔΕ ζητούνται, μεταξύ άλλων: