Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθώς το ΑΣΕΠ προχώρησε στην έκδοση δύο νέων προκηρύξεων για 2.206 μόνιμες προσλήψεις σε νοσοκομεία όλης της χώρας.
Πρόκειται για τις προκηρύξεις 1Κ/2026 και 2Κ/2026, οι οποίες καλύπτουν 69 διαφορετικές ειδικότητες και απευθύνονται σε υποψηφίους όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης – από Υποχρεωτική έως Πανεπιστημιακή.
Οι θέσεις αφορούν την κάλυψη κρίσιμων αναγκών σε ιατρικά, τεχνικά, διοικητικά και υποστηρικτικά τμήματα των δημόσιων νοσοκομείων, ενισχύοντας ουσιαστικά τη λειτουργία τους.
ΑΣΕΠ 1Κ/2026: 510 μόνιμοι σε νοσοκομεία
Η προκήρυξη 1Κ/2026 προβλέπει την πρόσληψη 510 μονίμων υπαλλήλων και απευθύνεται σε υποψηφίους Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).
Μεταξύ των ειδικοτήτων ΠΕ περιλαμβάνονται:
- Βιολόγοι, Βιοχημικοί και Χημικοί
- Φαρμακοποιοί και Φυσικοθεραπευτές
- Ψυχολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί
- Διαιτολόγοι
- Πληροφορικής
- Μηχανικοί (Ηλεκτρολόγοι, Μηχανολόγοι, Πολιτικοί)
- Διοικητικού – Νομικών και Οικονομικού
Παράλληλα, προσλαμβάνεται μεγάλος αριθμός προσωπικού ΥΕ, όπως:
- Βοηθοί Νοσοκόμων
- Τραυματιοφορείς
- Μεταφορείς Ασθενών
- Προσωπικό Καθαριότητας
- Φύλακες και Νυχτοφύλακες
- Κλητήρες και Εργάτες Γενικών Καθηκόντων
ΑΣΕΠ 2Κ/2026: 1.696 προσλήψεις ΤΕ και ΔΕ
Η δεύτερη προκήρυξη, 2Κ/2026, αφορά 1.696 μόνιμες θέσεις και απευθύνεται σε πτυχιούχους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).
Στις ειδικότητες ΤΕ περιλαμβάνονται:
- Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων
- Ραδιολογίας – Ακτινολογίας
- Διοίκησης Μονάδων Υγείας
- Μαιευτικής
- Φυσικοθεραπευτές και Λογοθεραπευτές
- Κοινωνικοί Λειτουργοί
- Πληροφορικής
- Μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων
Για τη βαθμίδα ΔΕ ζητούνται, μεταξύ άλλων:
- Βοηθοί Ιατρικών Εργαστηρίων και Φαρμακείων
- Πληρώματα Ασθενοφόρων και ΕΚΑΒ
- Διοικητικοί υπάλληλοι
- Οδηγοί
- Τεχνίτες (Ηλεκτρολόγοι, Υδραυλικοί, Ψυκτικοί)
- Μάγειρες
- Τεχνικοί οχημάτων και κτιριακών εγκαταστάσεων
- Μαζική ενίσχυση του ΕΣΥ με μόνιμο προσωπικό