Αν νομίζεις ότι το «αληθές» και το «ψευδές» είναι εύκολη υπόθεση, ετοιμάσου να αναθεωρήσεις! Στον γλωσσικό συλλογισμό που ακολουθεί, η παγίδα κρύβεται στις λεπτομέρειες και το «δεν μπορώ να πω» μπορεί να σε σώσει ή να σε … ρίξει!

Σε αυτόν τον τύπο γλωσσικού συλλογισμού θα σας δοθεί ένα σύντομο κείμενο και στη συνέχεια μία δήλωση σχετική με αυτό. Με βάση αποκλειστικά τις πληροφορίες που παρέχονται στο κείμενο, θα πρέπει να αποφασίσετε αν η δήλωση είναι:

Αληθές

Ψευδές

Δεν μπορώ να πω

Δεν απαιτείται να έχετε προηγούμενη γνώση του θέματος. Το μόνο που χρειάζεται είναι προσεκτική ανάγνωση και σωστή κρίση σχετικά με το αν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για να απαντήσετε με βεβαιότητα.

Συνήθως, οι δηλώσεις απαιτούν να αξιοποιήσετε τις αναλυτικές σας δεξιότητες, ώστε να ερμηνεύσετε και να κατανοήσετε με ακρίβεια το κείμενο.

Πριν ξεκινήσετε το τεστ, βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως τη σημασία των επιλογών «Αληθές», «Ψευδές» και «Δεν μπορώ να πω».

«Αληθές»

Μία δήλωση είναι λογικά και αναμφισβήτητα αληθής, με βάση τις πληροφορίες του κειμένου. Ειδικότερα, μπορεί να θεωρηθεί αληθής όταν:

Επαναλαμβάνει πληροφορίες που αναφέρονται ρητά στο κείμενο (έστω και με διαφορετική διατύπωση), ή

Αποτελεί σύνοψη πληροφοριών που προκύπτουν από διαφορετικά σημεία του κειμένου, ή

Προκύπτει ως αναγκαστικό συμπέρασμα από τα δεδομένα που δίνονται

Αν κάτι φαίνεται πιθανό αλλά δεν αποδεικνύεται ξεκάθαρα, τότε δεν χαρακτηρίζεται ως «Αληθές».

«Ψευδές»

Η δήλωση είναι ψευδής με βάση τις πληροφορίες του κειμένου. Ειδικότερα, μπορεί να θεωρηθεί ψευδής όταν:

Έρχεται σε σαφή αντίθεση με το κείμενο, ή

Περιέχει πληροφορίες που αποκλείονται από τα δεδομένα που δίνονται, ή

Κάνει υποθέσεις που είναι αδύνατες με βάση τα στοιχεία του κειμένου

«Δεν μπορώ να πω»

Επιλέγετε «Δεν μπορώ να πω» όταν το κείμενο δεν παρέχει αρκετές πληροφορίες για να είστε απολύτως βέβαιοι ότι η δήλωση είναι αληθής ή ψευδής.

Οπότε, αν δεν μπορείτε να αποδείξετε με σιγουριά την απάντησή σας, τότε η σωστή επιλογή είναι «Δεν μπορώ να πω».

Ερώτηση 1η

Δίνεται το παρακάτω κείμενο:

«Πολλές εταιρείες θεωρούν επωφελές να προσλαμβάνουν φοιτητές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Το μόνιμο προσωπικό συχνά επιθυμεί να πάρει τις διακοπές του κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Επιπλέον, δεν είναι ασυνήθιστο για τις εταιρείες να αντιμετωπίζουν αυξημένο φόρτο εργασίας το καλοκαίρι και να χρειάζονται επιπλέον προσωπικό. Η θερινή απασχόληση προσελκύει επίσης φοιτητές που μπορεί να επιστρέψουν ως καλά καταρτισμένοι υπάλληλοι σε μια εταιρεία όταν ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Η διασφάλιση ότι οι φοιτητές μαθαίνουν όσο το δυνατόν περισσότερα για την εταιρεία ενθαρρύνει το ενδιαφέρον τους για μόνιμη απασχόληση. Οι εταιρείες πληρώνουν τους φοιτητές με σταθερό μισθό χωρίς να έχουν δικαίωμα σε αμειβόμενες διακοπές ή για να ενταχθούν σε προγράμματα μπόνους».

Βασίστε τις απαντήσεις σας μόνο στις πληροφορίες που δίνονται στο απόσπασμα κειμένου.

Δήλωση 1: Ορισμένες εταιρείες έχουν περισσότερη δουλειά το καλοκαίρι, όταν οι φοιτητές είναι διαθέσιμοι για εργασία κατά τη διάρκεια των διακοπών

Επεξήγηση απάντησης: Η δήλωση επαληθεύεται μέσα από το κείμενο, καθώς αναφέρεται ρητά ότι δεν είναι ασυνήθιστο οι εταιρείες να αντιμετωπίζουν αυξημένο φόρτο εργασίας το καλοκαίρι και να χρειάζονται επιπλέον προσωπικό, ενώ παράλληλα θεωρούν επωφελές να προσλαμβάνουν φοιτητές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Οπότε, η επιλογή είναι «Αληθές».

Δήλωση 2: Είναι πιθανό το μόνιμο προσωπικό που βρίσκεται σε άδεια να καλύπτεται στην εργασία του από φοιτητές

Επεξήγηση απάντησης: Το κείμενο αναφέρει ότι πολλές εταιρείες θεωρούν επωφελές να προσλαμβάνουν φοιτητές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Το μόνιμο προσωπικό συχνά επιθυμεί να πάρει τις διακοπές του κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Οπότε, η επιλογή είναι «Αληθές».

Δήλωση 3: Οι φοιτητές που εργάζονται το καλοκαίρι λαμβάνουν το ίδιο προνόμιο αμειβόμενων διακοπών με το μόνιμο προσωπικό

Επεξήγηση απάντησης: Το κείμενο αναφέρει ξεκάθαρα ότι οι εταιρείες πληρώνουν τους φοιτητές με σταθερό μισθό αλλά δεν έχουν δικαίωμα σε αμειβόμενες διακοπές, άρα δεν απολαμβάνουν το ίδιο προνόμιο με το μόνιμο προσωπικό. Οπότε, η επιλογή είναι «Ψευδές».

Δήλωση 4: Οι φοιτητές υπόκεινται στις τυπικές πειθαρχικές διαδικασίες και στις διαδικασίες παραπόνων της εταιρείας

Επεξήγηση απάντησης: Στο κείμενο δεν υπάρχει καμία αναφορά σε πειθαρχικές διαδικασίες ή σε διαδικασίες παραπόνων, επομένως δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για να κριθεί αν η δήλωση είναι αληθής ή ψευδής. Οπότε, η επιλογή είναι «Δεν μπορώ να πω».

Ερώτηση 2η

Δίνεται το παρακάτω κείμενο:

«Η διαφήμιση και η πώληση βιβλίων μέσω διαδικτυακών ιστοσελίδων γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής στους εμπόρους. Κοστίζει λιγότερο να προβληθεί ένα βιβλίο στο διαδίκτυο σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους και, επειδή τα βιβλία αποθηκεύονται σε αποθήκες πριν αποσταλούν στους πελάτες, τα λειτουργικά έξοδα είναι χαμηλότερα από αυτά των καταστημάτων. Βέβαια ο «πόλεμος τιμών» στο διαδίκτυο είναι πιθανό να ασκήσει πίεση στα δικαιώματα των συγγραφέων, με τους εκδότες να απαιτούν αυτά να υπολογίζονται όχι με βάση τις τιμές εξωφύλλου αλλά με βάση τις πραγματικές τιμές πώλησης. Ωστόσο, οι εκπτώσεις αυτές θα είναι μεγαλύτερες στα βιβλία που είναι best-sellers και όχι στα υπόλοιπα βιβλία».

Βασίστε τις απαντήσεις σας μόνο στις πληροφορίες που δίνονται στο απόσπασμα κειμένου.

Δήλωση 1: Η καταναλωτική ζήτηση για βιβλία που πωλούνται μέσω διαδικτύου αυξάνεται

Επεξήγηση απάντησης: Το κείμενο αναφέρει ότι η διαφήμιση και η πώληση βιβλίων μέσω διαδικτύου γίνεται πιο δημοφιλής στους εμπόρους, αλλά δεν δηλώνει ότι αυξάνεται η ζήτηση των καταναλωτών για τα βιβλία που πωλούνται στο διαδίκτυο, επομένως δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για ασφαλές συμπέρασμα και σωστή είναι η επιλογή «Δεν μπορώ να πω».

Δήλωση 2: Το κόστος διαφήμισης ενός βιβλίου στο διαδίκτυο είναι μικρότερο από άλλες μεθόδους προώθησης

Επεξήγηση απάντησης: Η δήλωση επιβεβαιώνεται από το κείμενο, καθώς αναφέρεται ξεκάθαρα ότι κοστίζει λιγότερο να προβληθεί ένα βιβλίο στο διαδίκτυο σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους διαφήμισης και προώθησης. Οπότε, η επιλογή είναι «Αληθές».

Δήλωση 3: Τα διαδικτυακά βιβλιοπωλεία προσφέρουν τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε λιγότερο δημοφιλή βιβλία

Επεξήγηση απάντησης: Η δήλωση είναι ψευδής, επειδή το κείμενο αναφέρει ότι οι μεγαλύτερες εκπτώσεις στο διαδίκτυο θα εφαρμόζονται κυρίως στα best-sellers και όχι σε άλλα ή λιγότερα δημοφιλή βιβλία.

Δήλωση 4: Οι συγγραφείς σίγουρα θα χάσουν χρήματα λόγω της φύσης της διαδικτυακής πώλησης βιβλίων

Επεξήγηση απάντησης: Το κείμενο αναφέρει ότι ο πόλεμος τιμών στο διαδίκτυο είναι πιθανό να ασκήσει πίεση στα δικαιώματα των συγγραφέων, όμως δεν δηλώνει με βεβαιότητα ότι οι συγγραφείς «σίγουρα» θα χάσουν χρήματα, άρα δεν μπορεί να εξαχθεί οριστικό συμπέρασμα και η επιλογή είναι «Δεν μπορώ να πω».

Ερώτηση 3η

Δίνεται το παρακάτω κείμενο:

«Ο αριθμός των ατυχημάτων που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας δεν θα μειωθεί ποτέ στο μηδέν, ανεξάρτητα από τις προσπάθειες των ρυθμιστικών φορέων. Αυτό συμβαίνει επειδή κάθε δραστηριότητα αναπόφευκτα εμπεριέχει κάποιο βαθμό κινδύνου και τύχης. Ωστόσο, είναι δυνατό να μειωθεί ο αριθμός των επαγγελματικών ατυχημάτων και ένας τρόπος για να επιτευχθεί αυτό θα ήταν να επιβληθούν τιμωρητικά πρόστιμα σε οργανισμούς στους οποίους συμβαίνουν εργατικά ατυχήματα. Παρότι αυτό θα οδηγήσει σε περιπτώσεις αδικίας για ορισμένους οργανισμούς, το συνολικό αποτέλεσμα για τον εργαζόμενο, όσον αφορά την εξασφάλιση ενός ασφαλέστερου χώρου εργασίας, θα είναι σίγουρα ωφέλιμο».

Βασίστε τις απαντήσεις σας μόνο στις πληροφορίες που δίνονται στο απόσπασμα κειμένου.

Δήλωση 1: Ορισμένα εργατικά ατυχήματα είναι αποτέλεσμα ατυχίας

Επεξήγηση απάντησης: Το κείμενο αναφέρει ότι κάθε δραστηριότητα περιλαμβάνει αναπόφευκτα κάποιο βαθμό κινδύνου και τύχης, γεγονός που σημαίνει ότι ορισμένα ατυχήματα μπορεί να οφείλονται και σε ατυχία ή κακή συγκυρία οπότε η επιλογή είναι «Αληθές».

Δήλωση 2: Οι οργανισμοί δεν έχουν καμία δυνατότητα να κάνουν τους χώρους εργασίας ασφαλέστερους

Επεξήγηση απάντησης: Το κείμενο αναφέρει ρητά ότι είναι δυνατόν να μειωθεί ο αριθμός των επαγγελματικών ατυχημάτων και προτείνει μάλιστα ως μέτρο την επιβολή προστίμων, άρα οι οργανισμοί έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν στη βελτίωση της ασφάλειας, οπότε η επιλογή είναι «Ψευδές».

Δήλωση 3: Με το προτεινόμενο σύστημα προστίμων, οι οργανισμοί που λαμβάνουν σοβαρά υπόψη την ασφάλεια δεν θα έχουν τίποτα να φοβηθούν

Επεξήγηση απάντησης: Το κείμενο αναφέρει ότι η επιβολή προστίμων θα οδηγήσει σε περιπτώσεις αδικίας για ορισμένους οργανισμούς, πράγμα που σημαίνει ότι ακόμη και οργανισμοί που λαμβάνουν σοβαρά άποψη την ασφάλεια ενδέχεται να τιμωρηθούν οπότε, η επιλογή είναι «Ψευδές».

Δήλωση 4: Ένα σύστημα προστίμων είναι ο καλύτερος τρόπος για να μειωθούν τα εργατικά ατυχήματα

Επεξήγηση απάντησης: Η δήλωση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αληθής ή ψευδής, διότι το κείμενο παρουσιάζει το σύστημα προστίμων ως έναν πιθανό τρόπο μείωσης της ατυχημάτων, αλλά δεν αναφέρει ότι είναι ο καλύτερος ή ο πιο αποτελεσματικός τρόπος σε σύγκριση με άλλες μεθόδους. Οπότε η σωστή επιλογή είναι «Δεν μπορώ να πω».

Ελπίζω να σας βοήθησα λίγο στην κατανόησή τους.