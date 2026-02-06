Οι οικονομικές κινήσεις του εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές.

Αποκαλύψεις έγιναν στο βραδινό δελτίο ειδήσεων του MEGA , σε σχέση με την έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος που αφορά τη ΓΣΕΕ και τον πρόεδρό της, Γιάννη Παναγόπουλο.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης από τη Ράνια Τζίμα και το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού, έγινε γνωστό ότι στον κύκλο των ελεγχόμενων προσώπων προστέθηκε και ένας γνωστός δημοσιογράφος της ΕΡΤ. Πρόκειται για άτομο που εμφανίζεται να είχε επαγγελματική και οικονομική σχέση με τη ΓΣΕΕ, γεγονός που το καθιστά αντικείμενο έρευνας στο πλαίσιο της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν, ο δημοσιογράφος αυτός βρίσκεται μεταξύ εκείνων των οποίων οι οικονομικές κινήσεις εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές, καθώς διερευνάται πιθανή εμπλοκή του στην υπόθεση που σχετίζεται με προγράμματα κατάρτισης.

Μάλιστα, στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση υπεξαίρεσης, έχει ήδη προχωρήσει η δέσμευση της περιουσίας του, όπως μετέδωσε το MEGA.