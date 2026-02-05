Ποιοι είναι οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί και τι συνεργασίες μπορεί να συζητούν;

Γράφουν σήμερα στον «Μικροπολιτικό» τα «Νέα»:

«ΚΟΥΙΖ: Ποιος πολιτικός αρχηγός συναντήθηκε με άλλον πολιτικό αρχηγό σε... ουδέτερη έδρα, για να συζητήσουν για ενδεχόμενες συνεργασίες; Καλεσμένος ήταν, μάλιστα, κι ένας τρίτος πολιτικός αρχηγός, που δεν κατάφερε να παραστεί. Διεμήνυσε, ωστόσο, την προθυμία του να συμμετάσχει όταν επανέλθουν στο ζήτημα...».

Ποιοι είναι οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί που υπονοεί το δημοσίευμα;

Τι κάνει... νιάου νιάου στα κεραμίδια: Οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Δεν ξέρουμε βεβαίως –πάντα με την προϋπόθεση ότι το κουίζ είναι υπαρκτό– ποιοι είναι οι δύο και ποιος ο τρίτος, που δεν πήγε στο ραντεβού αλλά θα πάει στο επόμενο. Όπως βεβαίως αν η συνεργασία που συζητούν είναι εκλογική.

Αυτά...

Β.Σκ.