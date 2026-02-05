Με έντονες βροχές θα κυλήσει η υπόλοιπη ημέρα στην Αττική, καθώς σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, τα φαινόμενα αναμένεται να «επιστρέψουν» τις μεσημβρινές ώρες.

Η βροχόπτωση αναμένεται να υποχωρήσει αργά το βράδυ, όμως πριν από αυτό θα υπάρξει νέα επιδείνωση κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις προβλέψεις, το μεσημέρι θα εκδηλωθούν καταιγίδες, αρχικά στο κέντρο της Αθήνας και στη συνέχεια στα βόρεια προάστεια, από τις 14:00 και για αρκετές ώρες. Οι καταιγίδες αναμένεται να υποχωρήσουν περίπου στις 20:00, οπότε και θα αρχίσει το «άνοιγμα» του καιρού, με πιθανότητα ασθενών βροχών.

Τα δεδομένα του Windy δείχνουν ότι η έντονα βροχερή ημέρα θα συνεχιστεί σε όλο το λεκανοπέδιο, με τα φαινόμενα να παραμένουν έντονα έως αργά το βράδυ. Από τις 20:00 και μετά, προβλέπεται βελτίωση των καιρικών συνθηκών, με σταδιακή εξασθένιση της βροχής και ηλιοφάνεια σταδιακά

Νέο έκτακτο δελτίο καιρού - Οι περιοχές που θα χτυπήσει η κακοκαιρία

Πολύ ισχυροί νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 και τοπικά 9 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το απόγευμα στο Ανατολικό Αιγαίο.

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α.α. 4/2026 που εκδόθηκε την Τετάρτη στις 12.00 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ιονίου, Λευκάδα, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και τη δυτική Στερεά μέχρι νωρίς το απόγευμα

β. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως το βράδυ

γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι τη νύχτα

δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (06-02-26)

ε. στα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το πρωί της Παρασκευής (06-02-26).

2. Πολύ ισχυροί νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 και τοπικά 9 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το απόγευμα στο Ανατολικό Αιγαίο.