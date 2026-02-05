Έντονη βροχή έπεσε το βράδυ στην Αττική ενώ σύμφωνα με τις προβλέψεις τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν για ώρες.

Έντονα βροχερός είναι ο καιρός σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Το βράδυ σημειώθηκε έντονη βροχόπτωση στην Αττική χωρίς να δημιουργήσει προβλήματα ενώ το ίδιο σκηνικό θα επικρατήσει για αρκετές ώρες ακόμα.

Συγκεκριμένα, στην Αττική βροχή θα πέφτει σχεδόν όλη την ημέρα, ενώ φαίνεται πως θα ανοίξει ο καιρός και θα υποχωρήσει η κακοκαιρία αργά το βράδυ. Το μεσημέρι θα υπάρξει επιδείνωση με καταιγίδες. Συγκεκριμένα, καταιγίδες θα ξεκινήσουν να πέφτουν στο κέντρο της Αθήνας και στα βόρεια προάστεια από τις 2 μμ και μετά και για αρκετές ώρες.

Σύμφωνα με τις προγνώσεις οι καταιγίδες θα σταματήσουν γύρω στις 8 το βράδυ ενώ από την ώρα εκείνη και έπειτα προβλέπονται «άνοιγμα» του καιρού με πιθανότητα ασθενών βροχών.

Τέλος, σύμφωνα με το windy, έντονα βροχερή θα είναι η ημέρα για την Αττική με τα φαινόμενα θα παραμένουν πάνω από το λεκανοπέδιο μέχρι και αργά το βράδυ. Από τις 8 μμ και μετά αναμένεται βελτίωση των καιρικών συνθηκών.

Έκτακτο δελτίο καιρού

Η ΕΜΥ χτες εξέδωσε έκτακτο δελτίο καιρού όπου προβλέπει κατά τόπους έντονα φαινόμενα. Συγκεκριμένα:

Πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπεται, από σήμερα το βράδυ (Τετάρτη 04-02-26) στη βορειοδυτική χώρα και αύριο Πέμπτη (05-02-26) στις υπόλοιπες περιοχές της δυτικής Ελλάδας, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Πολύ ισχυροί νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 και τοπικά 9 μποφόρ θα πνέουν σήμερα Τετάρτη μέχρι το βράδυ στο Ιόνιο και αύριο Πέμπτη από το πρωί μέχρι το απόγευμα στο Ανατολικό Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στο βόρειο τμήμα του Ιονίου (περιοχή Κέρκυρας, Διαποντίων νήσων, Παξών) και την Ήπειρο από το βράδυ της Τετάρτης έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης

β. στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου (περιοχή Λευκάδας, Ιθάκης, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου) και τη δυτική Στερεά από τις πρώτες ώρες της Πέμπτης έως και το απόγευμα

γ. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από νωρίς το πρωί της Πέμπτης έως αργά το βράδυ

δ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης μέχρι τη νύχτα

ε. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι της Πέμπτης μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (06-02-26)

στ. στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι και το πρωί της Παρασκευής (06-02-26).

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

Το παρόν Έκτακτο Δελτίο θα ανανεωθεί σε 12 ώρες.

Ενημερωθείτε και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm σε Ελλάδα και Ευρώπη.