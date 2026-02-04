Ιδιαίτερα επιθετικό κατά της ηγεσίας το κλίμα από τα 800 και πλέον «πράσινα» στελέχη που συμμετείχαν στη σύσκεψη.

Ως «αθλιότητες» χαρακτήρισε ο Χάρης Δούκας τις φήμες που σπέρνουν «προεδρικά στελέχη» πως είναι «φευγάτος» από το ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας πως τάσσεται υπέρ της αυτόνομης εκλογικής καθόδου και της νικηφόρας πορείας του κόμματος.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων επανέλαβε όλη του την πλατφόρμα σε σύσκεψη που είχε με 800 και πλέον στελέχη του ΠΑΣΟΚ που θα συμμετέχουν στο Συνέδριο, χωρίς όμως την παρουσία βουλευτών και κορυφαίων στελεχών με τα οποία προφανώς οι επαφές γίνονται σε άλλο επίπεδο.

Είδηση, πάντως, είναι το ιδιαίτερα επιθετικό κλίμα των στελεχών που συμμετείχαν στη σύσκεψη κατά της ηγεσίας της Χαριλάου Τρικούπη. Σε βαθμό που πιθανόν και να εξέπληξε τον ίδιο τον Χάρη Δούκα...

Β.Σκ.