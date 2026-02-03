Για κάκιστη διατύπωση κάνει λόγο η βουλευτής της ΝΔ.

Σάλο και έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η φράση «το τζάμπα πέθανε» που χρησιμοποίησε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Χριστίνα Αλεξοπούλου σε τηλεοπτική της εμφάνιση, με την ίδια να αναγκάζεται το πρωί της Τρίτης να προχωρήσει σε δημόσια συγγνώμη.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, η πρώην υπουργός επιχείρησε να διευκρινίσει τη δήλωσή της, τονίζοντας πως σε καμία περίπτωση δεν στόχευε τους εκπαιδευτικούς ή τους πολίτες που δυσκολεύονται οικονομικά.

«Αν προκάλεσα το κοινό αίσθημα, ζητώ συγγνώμη. Δεν αναφερόμουν στους εκπαιδευτικούς, αλλά στη ρητορική της αντιπολίτευσης», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η κ. Αλεξοπούλου παραδέχθηκε πως η διατύπωση που χρησιμοποίησε ήταν προβληματική, επισημαίνοντας όμως ότι δεν είναι άνθρωπος αποκομμένος από την πραγματικότητα. «Γνωρίζω πόσο δύσκολα τα βγάζουν πέρα οι πολίτες. Η ίδια μου η αδελφή είναι γιατρός σε νησί», είπε, προσθέτοντας ότι η αναφορά της αφορούσε τη λογική του «λεφτά υπάρχουν» που, όπως υποστήριξε, προωθεί η αντιπολίτευση.

Όπως εξήγησε, η τοποθέτησή της στόχευε στην πολιτική αντίληψη που, κατά την άποψή της, προτείνει παροχές χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις μελλοντικές συνέπειες για τη χώρα. «Δεν είμαι κυνικός άνθρωπος. Μιλούσα για τη ρητορική του δώστε κι άλλα, έστω κι αν υποθηκεύσουμε το μέλλον των παιδιών μας», τόνισε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg53adyyn4ht?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η επίμαχη δήλωση έγινε στην εκπομπή «Talk» του Mega, όταν ο δημοσιογράφος Τάκης Χατζής τη ρώτησε πώς μπορεί ένας εκπαιδευτικός με μισθό 800 ευρώ να καλύψει ενοίκιο 400 ευρώ και τα υπόλοιπα έξοδά του. Τότε η κ. Αλεξοπούλου απάντησε:

«Το τζάμπα πέθανε. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Και όλοι θέλαμε το τζάμπα. Ποιος θα το πληρώσει;», προκαλώντας ακόμη και την αμήχανη αντίδραση του παρουσιαστή.

Η βουλευτής, μάλιστα, δεν αναδιπλώθηκε εκείνη τη στιγμή, αλλά επιτέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας τον για λαϊκισμό και υπενθυμίζοντας τις περιόδους που, όπως είπε, οδήγησαν τη χώρα σε οικονομικό αδιέξοδο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg1c7nu3egzl?integrationId=40599y14juihe6ly}