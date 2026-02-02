«Δεν είμαστε επαίτες, παλεύουμε να κρατήσουμε τα σχολεία όρθια σε αντίξοες συνθήκες» ανταπαντούν οι εκπαιδευτικοί στην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας για το σχόλιο «το τζάμπα πέθανε».

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στον εκπαιδευτικό κόσμο η δημόσια τοποθέτηση της βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, Χριστίνας Αλεξοπούλου, σχετικά με τα προβλήματα στέγασης και τις οικονομικές δυσκολίες των εκπαιδευτικών που υπηρετούν, κυρίως, σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές.

Οι δηλώσεις της, με αναφορές όπως «το τζάμπα πέθανε» και υποτιμητικά σχόλια για το αν ένας εκπαιδευτικός μπορεί να αγοράσει «μια ζακετούλα», χαρακτηρίζονται από εκπαιδευτικούς και σωματεία ως προκλητικές, κοινωνικά ανάλγητες και βαθιά προσβλητικές. «Με ύφος που παραπέμπει στη Μαρία Αντουανέτα, η κ. Αλεξοπούλου εμφανίστηκε πλήρως αποκομμένη από την πραγματικότητα που βιώνουν χιλιάδες εκπαιδευτικοί», επισημαίνει η Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg1c7nu3egzl?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Αδειάζουν» την Αλεξοπούλου: «Δεν είμαστε επαίτες – Παλεύουμε να κρατήσουμε τα σχολεία όρθια σε αντίξοες συνθήκες»

Όπως τονίζουν στην ανακοίνωσή τους οι εκπαιδευτικοί δεν ζητούν προνόμια ή ελεημοσύνη, αλλά τον στοιχειώδη σεβασμό και συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης. Με μισθούς που συχνά δεν επαρκούν ούτε για το ενοίκιο, ειδικά σε περιοχές με τουριστική πίεση και υψηλό κόστος ζωής, καλούνται να στηρίξουν το δημόσιο σχολείο μακριά από τις οικογένειές τους, υπό συνθήκες υποστελέχωσης και συνεχούς πίεσης.

Οι εκπαιδευτικοί υπογραμμίζουν ότι τέτοιες δηλώσεις δεν είναι μεμονωμένες, αλλά εντάσσονται σε μια συνολικότερη πολιτική απαξίωσης του κλάδου και της δημόσιας εκπαίδευσης. Την ώρα που το κράτος βρίσκει πόρους για επιδοτήσεις μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων και εξοπλιστικά προγράμματα, εμφανίζεται απρόθυμο να διασφαλίσει αξιοπρεπείς μισθούς και εργασιακά δικαιώματα για όσους κρατούν τα σχολεία όρθια.

«Δεν είμαστε επαίτες. Είμαστε εργαζόμενοι και επιστήμονες», τονίζουν, ξεκαθαρίζοντας ότι η απάντηση θα δοθεί συλλογικά μέσα από τα σωματεία και τους αγώνες του κλάδου, με αιτήματα τις μισθολογικές αυξήσεις, την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και την ουσιαστική στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης.

Η ανακοίνωση της Αγωνιστικής Συσπείρωσης Εκπαιδευτικών

Ξεπέρασε και τον χειρότερό της εαυτό σε χυδαιότητα μιλώντας για τους εκπαιδευτικούς, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Αλεξοπούλου. Γνωστό φυντάνι της Νέας Δημοκρατίας, η βουλευτής Αλεξοπούλου, από το πάθος της να υπερασπιστεί το αναποτελεσματικό μέτρο της «επιστροφής ενοικίων» για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα νησιά, προχώρησε σε μία δήλωση απίστευτης χυδαιότητας σε τηλεοπτική εκπομπή.

Ο δημοσιογράφος σχολίασε ότι για έναν εκπαιδευτικό που υπηρετεί στη Χίο και πληρώνει 400€ νοίκι, η επιστροφή των 2 ενοικίων, δηλαδή 800€ το χρόνο, είναι πολύ λίγα μπροστά στα 4.000 που πληρώνει για όλο το χρόνο όταν αμείβεται με 9.600€. Με τα υπόλοιπα χρήματα που θα έχει για να ζήσει «δεν θα μπορεί να αγοράσει ούτε ένα παντελόνι». Η συγκεκριμένη βουλευτής, με ύφος που θα ζήλευε η Μαρία Αντουανέτα, ανταπάντησε ότι «το τζάμπα πέθανε» και ότι δεν μπορεί να συζητάμε «για τη ζακετούλα» που θα αγοράσει ο εκπαιδευτικός. Αίσχος! Τεράστια προσβολή απέναντι στους χιλιάδες εκπαιδευτικούς που γυρνούν όλη την Ελλάδα, δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, στις πιο αντίξοες συνθήκες, προκειμένου να κρατήσουν τα σχολεία όρθια.

Οι εκπαιδευτικοί δεν είμαστε επαίτες. Είμαστε επιστήμονες, εργαζόμενοι και απαιτούμε τον στοιχειώδη σεβασμό από το Κράτος και την Κυβέρνηση προκειμένου να επιτελέσουμε ένα δύσκολο και σημαντικό έργο. Από το ίδιο Κράτος και την Κυβέρνηση που βρίσκει μια χαρά χρήματα για να «ταΐζει» επιχειρηματίες και πολεμικές δαπάνες. Τέτοιες άθλιες συμπεριφορές απαξιώνουν συνολικά την εκπαιδευτική διαδικασία, είναι επικίνδυνες πάνω από όλα για τους ίδιους τους μαθητές. Αυτή η δήλωση δεν είναι τυχαία, ούτε μεμονωμένη, εντάσσεται σε ένα συνολικό σχέδιο σπίλωσης, στοχοποίησης και καταστολής του κλάδου που υλοποιεί η κυβέρνηση σε αγαστή συνεργασία με κάποια παπαγαλάκια των ΜΜΕ.

Η συγκεκριμένη κυρία, αλλά και συνολικά η Κυβέρνηση και όσοι στηρίζουν αυτή την πολιτική, θα πάρουν την απάντηση που τους αρμόζει από τους χιλιάδες εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς τους που δεν ανεχόμαστε άλλο την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην εκπαίδευση. Θα δυναμώσουμε και θα οργανώσουμε τον αγώνα, τη διεκδίκηση μέσα από τα σωματεία μας για να ζούμε και να δουλεύουμε με αξιοπρέπεια, για αυξήσεις στους μισθούς, Συλλογική Σύμβαση και επιστροφή των κλεμμένων 13ου-14ου μισθού.