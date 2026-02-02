To αφεντικό του ΗΒΟ μας είπε πότε περίπου να περιμένουμε τη σειρά Χάρι Πότερ.

To HBO αποκάλυψε το παράθυρο κυκλοφορίας για την πολυσυζητημένη τηλεοπτική σειρά Χάρι Πότερ. Καθώς η παραγωγή συνεχίζεται, μαθαίνουμε, μέσω του Deadline, ότι ο τηλεοπτικός Χάρι Πότερ θα κυκλοφορήσει στις αρχές του 2027 και συγκεκριμένα το πρώτο τετράμηνο.

«Έχουμε πει το 2027», δήλωσε ο Casey Bloys, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της HBO και της HBO Max Content, σε συνέντευξή του στο Deadline. «Θα έλεγα, για να το περιορίσω σε κάποιο βαθμό, στις αρχές του 2027. Και τώρα θα ρωτήσετε, αυτό σημαίνει Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο; Δεν είμαστε έτοιμοι να το πούμε. Θα πω στις αρχές του 2027», αποκάλυψε.

Θυμίζουμε ότι ο Bloys είχε αναφερθεί για πρώτη φορά σε μια πιθανή ημερομηνία πρεμιέρας του Χάρι Πότερ σε μια συνέντευξη που έδωσε τον Σεπτέμβριο του 2024 στο Deadline, λέγοντας «τέλη του 2026-2027», πριν προσθέσει ότι «οι σεναριογράφοι μόλις ξεκίνησαν, οπότε είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για ημερομηνία προβολής».

Τον ρόλο του Χάρι Πότερ θα παίξει ο Dominic McLaughlin. Δίπλα του ο Alastair Stout ως Ρον Ουέσλι και η Arabella Stanton στον ρόλο της Ερμιόνης. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι: Paapa Essiedu, John Lithgow και Janet McTeer.

Τα γυρίσματα ξεκίνησαν το καλοκαίρι και συνεχίζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο από το καλοκαίρι. Σύμφωνα με το Variety, τα γυρίσματα της πρώτης σεζόν αναμένεται να ολοκληρωθούν την άνοιξη του 2026 και έπειτα από ένα μικρό διάλειμμα θα ξεκινήσει η παραγωγή για τον δεύτερο κύκλο.

Τη μουσική της σειράς υπογράφει ο Hans Zimmer, ενώ στους εκτελεστικούς παραγωγούς συναντάμε και τη συγγραφέα των βιβλίων Χάρι Πότερ, Τζ.Κ. Ρόουλινγκ.

Όπως έχει γίνει γνωστό, η σειρά θα είναι μια πιστή μεταφορά των βιβλίων της Ρόουλινγκ, με αρκετές σεζόν.