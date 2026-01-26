Ο Ρέιφ Φάινς ενθουσίασε τους θαυμαστές του Χάρι Πότερ όταν σε πρόσφατες δηλώσεις του ισχυρίστηκε ότι ο Κίλιαν Μέρφι έχει ήδη επιλεγεί για το ρόλο του Βόλντεμορτ στην επερχόμενη τηλεοπτική σειρά τoυ HBO.

Ο Ρέιφ Φάινς, ο ηθοποιός που είχε υποδυθεί τον Βόλντεμορτ στις ταινίες Χάρι Πότερ, μπορεί και να αποκάλυψε ποιος θα αναλάβει τον εμβληματικό του χαρακτήρα στην επερχόμενη τηλεοπτική σειρά του HBO.

Κατά την πρόσφατη εμφάνισή του στο κόκκινο χαλί, ο διάσημος σταρ ρωτήθηκε για τον ηθοποιό που θα προτιμούσε να δει να «φοράει τα παπούτσια του» στη νέα σειρά Χάρι Πότερ.

«Μου είπαν ότι ήδη έχουν "φορεθεί", έτσι δεν είναι;», απάντησε ο Φάινς, αποκαλύπτοντας ότι: «Έχω ήδη πει ότι νομίζω πως ο Κίλιαν Μέρφι είναι πολύ καλός. Μια πολύ, πολύ καλή επιλογή. Νομίζω τον έχουν επιλέξει, έτσι δεν είναι; Δεν ξέρω, νόμιζα ότι το είχαν κάνει».

Ο Φάινς είχε εκφράσει προηγουμένως τη γνώμη του για το ενδεχόμενο ο σταρ των Peaky Blinders να αναλάβει τον ρόλο, μιλώντας στον Άντι Κοέν στο Watch What Happens Live το 2024: «Ο Κίλιαν είναι ένας φανταστικός ηθοποιός. Είναι μια υπέροχη πρόταση. Θα ήμουν απόλυτα υπέρ του Κίλιαν. Ναι», είχε δηλώσει τότε.

Ενώ ούτε το HBO ούτε ο Μέρφι έχουν κάνει επίσημες ανακοινώσεις, πολλοί θαυμαστές του Wizarding World έχουν ενθουσιαστεί με την ιδέα.

«Αν αυτό είναι αλήθεια, θα χαιρόμουν πολύ», έγραψε ένα χρήστης στο X, ενώ ένας δεύτερος πρόσθεσε: «Η καλύτερη επιλογή».

Ωστόσο, ο βραβευμένος με Όσκαρ πρωταγωνιστής του Oppenheimer ρωτήθηκε στο podcast «Happy, Sad, Confused» τον περασμένο Σεπτέμβριο για το ενδεχόμενο να υποδυθεί τον Βόλντεμορτ αλλά φάνηκε να απορρίπτει αμέσως την ιδέα.

«Όχι, μου το δείχνουν κάποιες φορές τα παιδιά μου και δεν ξέρω τίποτα γι' αυτό» και πρόσθεσε εξηγώντας ότι «είναι πραγματικά δύσκολο να επαναλάβεις οτιδήποτε κάνει ο Ρέιφ Φάινς. Είναι ο άνθρωπος. Ένας απόλυτος θρύλος της υποκριτικής. Καλή τύχη σε όποιον πρόκειται να φορέσει αυτά τα παπούτσια».

Η πολυσυζητημένη σειρά του HBO αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2027.