Η πορεία των τιμών της ενέργειας και κυρίως του πετρελαίου και του φυσικού αερίου θα καθορίσει τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης πρόσθετων μέτρων στήριξης άφησε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξή του στην ΚΡΗΤΗ TV και στον δημοσιογράφο Γιώργο Σαχίνη, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις που σχετίζονται με την ενεργειακή κρίση και τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή.

Όπως σημείωσε, η πορεία των τιμών της ενέργειας και κυρίως του πετρελαίου και του φυσικού αερίου θα καθορίσει τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης. «Θα πρέπει να δούμε προς τα πού θα πάει η κατάσταση και ποια θα είναι τα προβλήματα. Δεν θα υπάρχει ένα μέτρο μόνο. Πιθανώς θα υπάρξουν και άλλα, αν και εφόσον χρειαστεί», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει τα προηγούμενα χρόνια πως παρεμβαίνει όπου απαιτείται.

Ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι κανένας πολίτης, νοικοκυριό ή επιχείρηση δεν θα μείνει χωρίς στήριξη σε περίπτωση που η κρίση επιδεινωθεί. Υπενθύμισε μάλιστα ότι αντίστοιχες παρεμβάσεις είχαν εφαρμοστεί και το 2022, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να κινηθεί εκ νέου εφόσον διαπιστωθεί ανάγκη.

Αναφερόμενος στην ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης, ο κ. Πιερρακάκης επισήμανε ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια, ωστόσο τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να μην διαθέτει πλήρως ενιαία αγορά ενέργειας. Όπως ανέφερε, απαιτούνται περισσότερες ενεργειακές διασυνδέσεις και συντονισμένες πολιτικές διαφοροποίησης των εισαγωγών φυσικού αερίου, ώστε να περιοριστεί η εξάρτηση από τη Ρωσία.

Παράλληλα υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει ενισχύσει τον γεωπολιτικό της ρόλο στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής, μέσα από πρωτοβουλίες όπως ο Κάθετος Διάδρομος και η αξιοποίηση υγροποιημένου φυσικού αερίου, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε ό,τι αφορά τις συζητήσεις για τον στασιμοπληθωρισμό, ο υπουργός εμφανίστηκε καθησυχαστικός, σημειώνοντας ότι η ευρωπαϊκή οικονομία βρίσκεται μακριά από ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Υπογράμμισε επίσης ότι η ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πρέπει να προστατεύεται από όλες τις κυβερνήσεις, αποφεύγοντας να σχολιάσει πιθανές μελλοντικές αποφάσεις για τα επιτόκια.

Αναφερόμενος στο πολιτικό κλίμα στην Ευρώπη, υποστήριξε ότι οι κρίσεις συχνά ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών, εκτιμώντας ότι οι πρόσφατες εξελίξεις οδηγούν σε βαθύτερη ευρωπαϊκή ενοποίηση τόσο στον τομέα της ενέργειας όσο και της άμυνας.

Τέλος, σχολιάζοντας τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για μείωση φόρων, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι ο δημοσιονομικός χώρος της χώρας είναι συγκεκριμένος και οι κυβερνήσεις οφείλουν να τον διαχειρίζονται με υπευθυνότητα. Όπως είπε, τα διαθέσιμα κονδύλια αξιοποιούνται με γνώμονα το κοινωνικό σύνολο και το εθνικό συμφέρον, διαβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση θα παρέμβει εφόσον προκύψει ανάγκη στήριξης της οικονομίας.