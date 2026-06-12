Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία «εξπρές» τις επόμενες ώρες - Η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που επηρεάζει μεγάλο μέρος της χώρας, με ισχυρές καταιγίδες, κατά τόπους χαλαζοπτώσεις και αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα να καταγράφονται κυρίως σε ηπειρωτικές περιοχές αλλά και τμήματα του Αιγαίου. Τα φαινόμενα, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές εκτιμήσεις, παρουσιάζουν κατά διαστήματα έντονο χαρακτήρα, με ραγδαίες βροχοπτώσεις μικρής διάρκειας αλλά μεγάλης έντασης, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο τοπικών πλημμυρικών προβλημάτων, κυρίως σε περιοχές με κορεσμένο έδαφος από προηγούμενες βροχές.

Οι καταιγίδες επηρεάζουν κυρίως τη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και την Εύβοια, ενώ κατά τόπους φαινόμενα καταγράφονται και σε ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας. Σε αρκετές περιπτώσεις, το χαλάζι έχει προκαλέσει προσωρινή ορατότητα και προβλήματα στην κυκλοφορία.

Στη νέα του πρόγνωση ο Δημήτρης Ζιακόπουλος χαρτογραφεί στο ιστολόγιό του πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες. Όπως σημειώνει «αναμένονται έντονα κατά τόπους φαινόμενα βροχών και καταιγίδων στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα λόγω συνδυασμού δυναμικών και θερμικών αιτίων. Οι άνεμοι σταδιακά θα ενισχυθούν, φθάνοντας ως το τέλος της ημέρας τα 7 μποφόρ στο Β. Ιόνιο και τα 6 μποφόρ στο Β. Αιγαίο και τον Θερμαϊκό. Η θερμοκρασία στις δυτικές, κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας θα σημειώσει πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της.»

Η επιδείνωση του καιρού θα συνεχιστεί και το σαββατοκύριακο. Το Σάββατο (13/6), αξιόλογης έντασης βροχές και τοπικές καταιγίδες θα σημειωθούν τις πρωινές ώρες, στη Ν. Χαλκιδική, την Α-ΝΑ Θεσσαλία-Β. Σποράδες και την Εύβοια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά και νότια πελάγη 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Δ. Ελλάδα θα φθάσει τους 31 βαθμούς, αλλά στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς. Την Κυριακή (14/6), ο καιρός θα είναι γενικά βελτιωμένος με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Μόνο το απόγευμα στα ορεινά της Α. Μακεδονίας και της Πελοποννήσου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι ισχυροί Β-ΒΔ άνεμοι σταδιακά θα περιοριστούν στη ΝΑ νησιωτική Ελλάδα και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.»

Πότε αναμένεται ύφεση των φαινομένων

Σύμφωνα με την πρόγνωσή του σταδιακή εξασθένηση της κακοκαιρίας αναμένεται από τις βραδινές ώρες απόψε, αρχικά στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα φαινόμενα θα περιοριστούν και θα αποκτήσουν πιο τοπικό χαρακτήρα. Η αστάθεια θα συνεχιστεί κυρίως σε ανατολικές και νησιωτικές περιοχές, με διάσπαρτες μπόρες και τοπικές καταιγίδες, πριν υποχωρήσει πλήρως μέσα στο Σαββατοκύριακο, όταν αναμένεται και βελτίωση του καιρού στις περισσότερες περιοχές της χώρας.