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Από αργά το απόγευμα ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση.

Με ενισχυμένους βόρειους ανέμους, τοπικές βροχές και μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας θα κυλήσει ο καιρός σήμερα, καθώς η αστάθεια θα επηρεάσει κυρίως περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, ενώ στο Αιγαίο οι άνεμοι θα φτάσουν κατά τόπους ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, στη μεγαλύτερη έκταση της χώρας θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός, ωστόσο από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις, οι οποίες θα δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά, ενώ κατά τόπους βροχές ή όμβροι αναμένονται επίσης στη Θράκη, τη δυτική Στερεά, το νότιο Ιόνιο και την Πελοπόννησο, όπου δεν αποκλείονται πρόσκαιρες καταιγίδες.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις θαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου, καθώς οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 5 έως 7 μποφόρ και τοπικά θα αγγίζουν τα 8 μποφόρ, κυρίως στις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο, δυσχεραίνοντας τις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βόρεια και τα ανατολικά τμήματα της χώρας, χωρίς ωστόσο να απομακρύνεται από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Στα ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα νησιά οι μέγιστες τιμές θα είναι χαμηλότερες λόγω της ενίσχυσης των βοριάδων.

Στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες παροδικές νεφώσεις και βόρειους ανέμους 4 έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε ευχάριστα επίπεδα. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη, όπου δεν αποκλείονται πρόσκαιρες νεφώσεις τις θερμές ώρες της ημέρας, με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα γύρω ορεινά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα.

Ανεμοι: Αρχικά βορειοδυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως στην Χαλκιδική) και βαθμιαία στην Θράκη πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και το μεσημέρι – απόγευμα στη Θράκη πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι – απόγευμα στη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και στη δυτική Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 και στα ηπειρωτικά έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές περιοχές γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες οπότε στην ανατολική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα στην Κρήτη όπου στα ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ και πιθανόν το μεσημέρι απόγευμα στις Κυκλάδες τοπικά 8 μποφόρ

Θερμοκρασία: Από 23 έως 29 και στην Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και πιθανόν το μεσημέρι απόγευμα τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου.