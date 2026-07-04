Ποιοι το σκέφτονται - Εντείνεται η απαξίωση της Κουμουνδούρου - Ραγδαίες εξελίξεις.

Ανοίγει ο κύκλος των παραιτήσεων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση (ΕΔΩ) του Γιώργου Καραμέρου.

Ο Βασίλης Κόκκαλης το προανήγγειλε αν και δεν έχει ακόμα παραδώσει την έδρα. «Δεν υπάρχουν λόγοι να υπερασπιστείς αυτό που συμβαίνει (...). Απαιτούνται ξεκάθαρες λύσεις και επί προσωπικού. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες που θέτει ο κ. Τσίπρας και καλά κάνει (...). Θέλω να συστρατευτώ ως απλός στρατιώτης, όχι ως αξιωματούχος ή αξιωματικός», δήλωσε χαρακτηριστικά ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ, δηλώνοντας ευθέως πως θα ενταχθεί στην ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, όπως άλλωστε θα πράξει και ο Γιώργος Καραμέρος τον οποίο ο πρώην πρωθυπουργός τον έχει σε μεγάλη εκτίμηση.

Μεταξύ των βουλευτών που σκέφτονται το επόμενο διάστημα να παραιτηθούν φέρονται να είναι ο Μίλτος Ζαμπάρας, ο Συμεών Κεδίκογλου, ο Μιχαήλ Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και ο Χάρης Μαμουλάκης, ενώ δεν αποκλείεται και κάποιοι ακόμα να ανεξαρτητοποιηθούν.

Ένας μάλιστα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι σε θέση να γνωρίζουν τα «Παιχνίδια Εξουσίας», προγραμματίζει να υποβάλλει την παραίτησή του αρχές της εβδομάδας που έρχεται, πιθανόν τη Δευτέρα.

Η απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή θα ενταθεί ενόψει και της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος που είναι προγραμματισμένη για τις 11 Ιουλίου. Πολύ περισσότερο που η «τρόικα» Πολάκη-Παππά και Δούρου εμφανίζει προβλήματος συνοχής με τον Παύλο Πολάκη να ακολουθεί μια πιο συγκρουσιακή γραμμή με πρωταγωνιστή τον ίδιο.

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Όπως αποκαλύπτει το πρωί του Σαββάτου ο Α(ντώνης) Γ(κιόκας) στη στήλη «Πληροφοριοδότης» «αν ο Χανιώτης βουλευτής δεν επιστρέψει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και τις 10 Ιουλίου, τότε θα σκεφτεί πολύ σοβαρά το αν θα εμφανιστεί στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, στις 11 Ιουλίου!».

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι βεβαίως το ερώτημα αν ο Σωκράτης Φάμελλος θα θελήσει να συνεχίσει στη γραμμή Γιαννούλη-Σαπουνά ή εάν επιστρέψει κάπως στην προηγούμενη θέση του...