Η σειρά που εμφανίζεται στο σποτ η τρόικα.

Το πρώτο σποτ του ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την ηγεσία και την εκλογή της Ρένας Δούρου στην προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας αποτυπώνει τη συμφωνία κορυφής Δούρου-Πολάκη-Παπά.

Και οι τρεις βουλευτές εμφανίζονται με αυτή τη σειρά στο σποτ και με απόλυτη ισορροπία στο χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους για να μεταδώσουν το μήνυμά τους.

Θα ακολουθήσουν και άλλα σποτ στο πλαίσιο μιας καμπάνιας για το επαναλανσάρισμα του ΣΥΡΙΖΑ, με το ίδιο μοτίβο να τηρείται αυστηρά. Τριαρχία συμβολικά και ουσιαστικά... Μέχρι νεωτέρας.

Β.Σκ.