Ο ίδιος ο έλεγχος δεν είχε διαπιστώσει φορολογικές παραβάσεις της επιχείρησης ούτε ενδείξεις συμμετοχής της σε εικονικές συναλλαγές.

Δεκτή έγινε από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών η προσφυγή γνωστής επιχείρησης ηλεκτρονικού εμπορίου καλλυντικών, μετά την αμφισβήτηση του δικαιώματός της να εκπέσει και να λάβει επιστροφή ΦΠΑ για αγορές αρωμάτων.

Οι παραβάσεις των προμηθευτών

Ο φορολογικός έλεγχος είχε απορρίψει τον ΦΠΑ που αναλογούσε σε συναλλαγές με δύο προμηθεύτριες εταιρείες, επικαλούμενος παραβάσεις των προμηθευτών, τη μη δήλωση συναφούς δραστηριότητας και αποκλίσεις στα στοιχεία μεταφοράς των προϊόντων.

Η ΔΕΔ έκρινε, ωστόσο, ότι οι συγκεκριμένες διαπιστώσεις δεν αρκούσαν για να αποδειχθεί πως οι συναλλαγές ήταν εικονικές ή ότι η επιχείρηση γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ενδεχόμενη εμπλοκή τους σε φοροδιαφυγή. Στην απόφαση επισημαίνεται ότι υπήρχαν νόμιμα τιμολόγια, οι εξοφλήσεις είχαν πραγματοποιηθεί μέσω του τραπεζικού συστήματος και οι συναλλαγές είχαν διαβιβαστεί στην πλατφόρμα myDATA.

Τι έκρινε η ΔΕΔ για τον ΦΠΑ

Παράλληλα, ο ίδιος ο έλεγχος δεν είχε διαπιστώσει φορολογικές παραβάσεις της επιχείρησης ούτε ενδείξεις συμμετοχής της σε εικονικές συναλλαγές ή απάτη στον ΦΠΑ. Κατά τη ΔΕΔ, οι παραβάσεις που αποδίδονταν στους προμηθευτές δεν τεκμηρίωναν από μόνες τους την ανυπαρξία των επίμαχων αγορών.

Ακυρώθηκε η φορολογική πράξη

Με αυτά τα δεδομένα, κρίθηκε ότι η άρνηση αναγνώρισης του ΦΠΑ δεν διέθετε την απαιτούμενη ειδική και επαρκή αιτιολογία. Η ΔΕΔ ακύρωσε την πράξη που αφορούσε την πρώτη ελεγχόμενη περίοδο και τροποποίησε εκείνη της επόμενης, αποκαθιστώντας το δικαίωμα της επιχείρησης στην έκπτωση και την επιστροφή του φόρου.